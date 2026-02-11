Pepe Navarro, enamorado de nuevo de una conocida modelo e influencer: todos los detalles de su romance

La mujer se llama Veronica Schmidt Bolaños y llevaría con el presentador más de un año

Pepe Navarro tiene una nueva ilusión. Así lo ha podido saber en exclusiva la revista 'Semana', que avanza todos los detalles de su amor. Jorge Borrajo, director del medio, desvela en 'El tiempo justo' quién es la nueva mujer que forma parte de su vida sentimental.

Se llama Veronica Schmidt Bolaños, es una conocida modelo e influencer y tiene 47 años. Pese a que ha salido a la luz en estos momentos su noviazgo, la ilusión no sería de estos momentos. "Llevarían más de un año", aclara Borrajo en el programa de Telecinco.

¿Quién es la nueva ilusión de Pepe Navarro?

En apenas unos días será San Valentín y parece ser que el 14 de febrero Navarro estará disfrutando de una bonita velada romántica junto a su nueva ilusión. A sus 74 años, el televisivo tiene un nuevo noviazgo tras terminar de manera amistosa hace dos años con una mujer llamada Beatriz. "No hay ninguna ruptura", aseguró a la prensa. Pepe Navarro aclaró en aquellos momentos que este romance terminó en buenas condiciones.

Ahora, vemos como el exconcursante de 'Bailando con las estrellas' está en otro punto y le sonríe nuevamente al amor. Sabemos que con Verónica viaja a Ibiza, ya que la modelo tiene una espectacular mansión en la isla balear.

También, según las fuentes que maneja Jorge Borrajo, habrían viajado juntos a Islandia. Esta escapada la habrían hecho ya "como pareja" por lo que es una relación "asentada" a pesar de haberla descubierto un año y tres meses más tarde.

Leticia Requejo, periodista del espacio de Telecinco, ha podido conversar con Pepe Navarro sobre su vida sentimental. Sus declaraciones a la colaboradora evidencian que está en un buen momento. "Me dice que está feliz y tranquilo", comparte Requejo.