El alcalde de Aielo de Malferit responde a las críticas de las hijas de Nino Bravo

Cierra el museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit por desavenencias con la familia del cantante

La polémica por el estado del Museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit sigue creciendo tras las críticas públicas de las hijas del cantante. En El Tiempo Justo, el alcalde del municipio ha salido al paso de las acusaciones, negando una mala gestión y mostrando su sorpresa por la situación, que podría poner en riesgo la continuidad del museo dedicado al artista.

El primer edil aseguró que el cierre del museo no tiene por qué ser definitivo y confió en que la relación con la familia pueda reconducirse. “Tal y como comunicamos la semana pasada, espero que esto se pueda reconducir y podamos volver a mantener la buena relación que hemos tenido hasta después de 2023”, explicó.

El alcalde niega el deterioro durante su mandato

Preguntado por las quejas de la familia, que denuncian humedades, problemas con los horarios y la desaparición de un pantalón del cantante, el alcalde fue tajante: “No, por supuesto que no, al menos en mi etapa como alcalde”.

Sobre la prenda supuestamente extraviada, explicó que el problema viene de lejos y que el Ayuntamiento ha tratado de aclararlo con los representantes legales de la familia. Según indicó, desde 2008 el pantalón no habría estado expuesto ni fuera del archivo municipal, y así se lo trasladaron a las hijas de Nino Bravo.

Más de 100.000 euros para reparar el edificio

En cuanto a las humedades, el alcalde reconoció que existieron, pero subrayó que ya fueron solucionadas. “Se reparó todo el tejado del edificio en la pasada legislatura”, explicó, recordando que el inmueble alberga también la biblioteca, el Museo de Cerámica y el Museo de Nino Bravo. Según el alcalde, el Ayuntamiento invirtió más de 100.000 euros para evitar las filtraciones, y cuando el museo fue reinaugurado en 2023, el problema ya estaba prácticamente resuelto.

Por último, el alcalde aseguró que la Diputación de Valencia no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para mediar en el conflicto, pese a algunas declaraciones públicas. “Me he quedado un poco asombrado porque no se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para nada”, afirmó.