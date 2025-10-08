Miguel Salazar Madrid, 08 OCT 2025 - 20:02h.

El televisivo se ha sentado en 'El tiempo justo' con Joaquín Prat para hablar de los misterios ocultos del mítico programa

Pepe Navarro desvela el motivo más personal de su participación en 'Bailando con las estrellas': "Mis hijos"

Pepe Navarro ha confesado algunos misterios ocultos de 'Esta noche cruzamos el Mississipi', el mítico programa que dirigió en los años 90 y supuso un cambio en la forma de hacer televisión por su espontaneidad. El presentador recuerda que, con personajes como Cristina La Veneno, ocurrían cosas que se salían totalmente de lo guionizado.

"Era la única posibilidad a las tantas de la noche de que algo sucediese, incluso lo inesperado. No era un programa formal para la familia", comparte. Navarro asegura que todos los espectadores no se podían despegar de la pantalla para ver al icono trans. Pero no solo ha resaltado eso. "El éxito era el 'equipazo' que había detrás", asegura.

El televisivo explica que existían muchísimas "idea" para sacar adelante el programa. Incluso llegaron a "archivarlas" porque permanetemente salían nuevos proyectos con los que innovar. "Yo me salía del guion", cuenta, asegurando que su objetivo era sacar "el máximo" partido.

"Fue una incomunicación"

Pero el programa terminó. El 10 de julio del año 1997 fue la última vez que se emitió tras dos temporadas de históricos datos de audiencia. Pepe Navarro ha confesado el motivo por el que acabó 'Esta noche cruzamos el Mississipi'. "Fue una incomunicacion ente la dirección de la casa y nosotros", explica.

Al parecer, el detonante fue cuando uno de los directivos le presentó "20 condiciones" que para ellos eran "casi inaceptables". Por ejemplo, les propusieron cambiar el "título" del programa, algo que Navarro no apoyó bajo ningún concepto. "Habíamos conseguido una marca", argumenta.

"Habíamos vendido 2 millones de discos. En un solo día pusimos 10.000 teléfonos y se vendieron todos", agrega. El programa, según explica, era "una marca en sí misma" y creyó que la mejor opción era el final antes que un cambio de rumbo.