Preocupación por el estado de salud de Gloria Camila, al perder parte de la visión de un ojo por culpa de la ansiedad que le está provocando esta situación. Tras el corte de Manuel Cortés, Gloria Camila reaparece en el plató de ‘El tiempo justo’.

Gloria Camila explica cómo se encuentra: “Estoy… simplemente he petado, creo que se ha hecho tanta bola que no he sabido gestionarlo mentalmente”.

Gloria Camila no ha querido entrar a dar más información sobre el tema: “Voy a mirar por mí y no voy a entrar en este tema. Me vais a perdonar, pero no voy a hablar de este tema. Cada uno tiene muy marcados sus límites y estos son los míos”.

Gloria Camila: "Tenía un dolor que no se me iba y empecé a ver borroso"

Además, ha explicado cómo se encuentra de salud: “Me ha sobrepasado. Como dijo el otro día Rocío, he tenido que ir al hospital porque la ansiedad me ha generado un estrés mental y emocional, y ante todo va mi salud. Tenía un dolor que no se me iba y empecé a ver borroso”.

Por último, explica qué le ha aconsejado su padre: “Mi padre me dice que tengo que mirar por mí, que ante todo voy yo y mi salud, y que haga lo que me haga feliz”.