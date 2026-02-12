Alejandro Nieto se sincera sobre el trauma que tiene con su cumpleaños: “No me gusta”

Natalia Sette 12 FEB 2026 - 13:04h.

El exconcursante de 'GH VIP' habla claro sobre por qué no le gusta celebrar su cumpleaños y Tania Medina le lanza un mensaje

Alejandro Nieto y Tania Medina se casan: la filtración que confirmaría la boda

Compartir







Alejandro Nieto se abre una vez más con todos sus seguidores a través de sus ‘stories’ de Instagram. Hace unas semanas, el exconcursante de ‘GH VIP’ y ganador de ‘Supervivientes’ daba un paso al frente y confesaba que tiene un problema de salud mental . Ahora, queriendo seguir siendo transparente con su comunidad, se sincera sobre el trauma que tiene con su cumpleaños.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no está pasando por su mejor momento. Aunque ya se ha puesto en manos de profesionales y está en tratamiento, hay días que no son fáciles y ahí es cuándo se apoya más en su novia, Tania Medina. La copresentadora de ‘El precio justo’ ha demostrado estar al lado de su chico en los momentos más difíciles y el día de su cumpleaños no iba a ser menos.

PUEDE INTERESARTE Alejandro Nieto enseña lo mayor que está su hijo, que ya tiene 12 años y va al instituto

“Esta personita cumple el día de los enamorados y yo estoy feliz por celebrar su vida”, ha puesto Tania en su perfil de Instagram junto a una foto de ambos donde se los ve felices y enamorados. Aprovechando la publicación de la canaria, Alejandro ha querido explicar por qué no le gusta que llegue el día de su cumpleños. “No me gusta cumplir años por qué me siento como un chiquillo de 20 años y que rápido pasa la vida!!!”, ha admitido el influencer.

PUEDE INTERESARTE Alejandro Nieto coloca luces rojas en su habitación y Tania Medina reacciona

La realidad es que Alejandro tiene una vida muy activa y le gusta estar siempre en busca de nuevas aventuras. Aunque su cuerpo siga cumpliendo años, su espíritu sigue intacto y es por ello que prefiere no celebrar su cumpleaños. Aún así, Tania ha dejado claro que se encargará de hacerlo especial.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tania Medina le prepara un día sorpresa a Alejandro Nieto por su cumpleaños

Tras anunciar que el cumpleaños de su chico es el día de los enamorados, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela que le tiene preparado un día lleno de sorpresas. “Se que no te gusta festejarlo pero prepárate para vivir un día especial amor mío, te lo mereces, te quiero!!!”, ha puesto emocionada en el ‘storie’.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A pesar de que prefiera no celebrarlo, Tania no podía dejar pasar una oportunidad para sorprenderlo y mucho más después de la mala época que ha pasado su pareja. “No sé qué será pero nadie hay mejor para hacer y organizar cosas!!”, ha contestado el ganador de ‘Supervivientes’. Ahora que sabe que su chica tiene algo especial preprado, el influencer no puede esperar a que llegue su día.