El guiño de Sofía Suescun a su madre, Maite Galdeano, que acaba de comprarse una casa en su zona: "Un aplauso"
La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' ha tenido un gesto con su madre tras acusarla de "acoso" por la compra de la casa en Valdemorillo
Sofía Suescun cambia de planes y lanza un dardo a Maite Galdeano: "El acoso que estoy recibiendo..."
Sofía Suescun ha compartido una publicación a través de su perfil oficial de Instagram con la que habría dedicado un inesperado guiño a su madre. Después de que Maite Galdeano haya comprado una casa en Valdemorillo, justo donde se ubica su chalé de un millón de euros donde vive con Kiko Jiménez -por lo que se plantea abandonar Madrid-, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha hecho alusión ahora a su progenitora en un vídeo que ya acumula cientos de reacciones.
En las últimas semanas, Maite Galdeano anunciaba muy emocionada que había comprado una casa en Valdemorillo, al lado de su hijo (sin mencionar que es la misma zona donde vive su hija). La que se diera a conocer en 'Gran Hermano' -en la misma edición que su hija- publicaba una imagen firmando los papeles que la convertían en propietaria, muy emocionada. "Firmando las escrituras de mi nuevo pisito en Valdemorillo, junto a mi hijo", comentaba.
Poco después, la influencer se pronunciaba al respecto. Hablando de la compra del chalé que acaban de adquirir en la Costa Blanca, la de Pamplona hacía referencia a esta decisión de su madre. "Nos encanta el mar y el clima que hace allí. En principio era para alternarlo con Madrid, pero visto lo visto con el acoso que estoy recibiendo (ya sabéis muchos de quién) nos estamos planteando incluso mudarnos allí", señalaba, desvelando este posible cambio de vida al ver que su madre ha decidido romper esta distancia.
Es por eso que este nuevo post, en el que parece dedicarle un guiño, ha pillado por sorpresa a muchos. Y es que la creadora de contenido ha compartido un vídeo, entrenando en su gimnasio, mostrando su espectacular y escultural físico, con una canción de fondo que no ha pasado desapercibida. Se trata de LA MuDANZA, de Bad Bunny, en el que dice: "Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron".
Un gesto con el que la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' parece agradecer a Maite Galdeano por sus buenos genes, más allá de lo mucho que se ha trabajado su físico en estos años. Es más, en el vídeo en cuestión la de Pamplona está enseñando "sus tres ejercicios favoritos para glúteo". Un post que acumula cientos de reacciones por parte de sus seguidores: desde piropos a su "cuerpazo", hasta comentarios por su admirable disciplina.