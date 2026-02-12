Lorena Romera 12 FEB 2026 - 16:28h.

El hijo de Mar Flores estalla contra Laura Matamoros tras contar que está "cabreado con ella" por contar detalles de su vida privada

Alejandra Rubio aclara si va a volver a ser madre junto a Carlo Costanzia

Compartir







Carlo Costanzia ha lanzado a Laura Matamoros un demoledor dardo a través de su perfil de Instagram. Después de que la ganadora de 'GH VIP' haya sacado a la luz que ha roto la relación con ella, el hijo de Mar Flores ha estallado de forma tajante. La también concursante de 'Supervivientes' hacía alusión a que el novio de Alejandra Rubio se habría "cabreado con ella" por compartir públicamente detalles de su vida privada. Unas declaraciones que han molestado sobremanera al actor y dj, que ha emitido un comunicado.

PUEDE INTERESARTE El revelador gesto de Carlo Costanzia con Alejandra Rubio en medio de rumores de embarazo

"Somos primos por sangre", recordaba la creadora de contenido, que sacaba a la luz el final de su relación. "No nos llevamos ya. No tengo relación con él y no creo que vaya a tenerla en mucho tiempo", desvelaba. Según cuenta, el motivo de esta ruptura es que ella ha "comentado cosas de su vida", y así se lo ha hecho saber el yerno de Terelu Campos.

PUEDE INTERESARTE Las pistas que indicarían que Alejandra Rubio podría estar embarazada de su segundo hijo

Tal y como ha contado la madre de Matías y Benjamín, al que fuera dueño de una barbería (negocio que ahora ha traspasado) no le ha gustado su posicionamiento al lado de Mar Flores tras la publicación de sus memorias. Pero el hecho de que cuente esto públicamente es algo que tampoco ha sentado bien al protagonista de Toy Boy, que ha explotado a través de sus stories de Instagram, donde ha emitido un comunicado en el que hace todavía más evidente su distanciamiento.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría", comenta de forma tajante el novio de Alejandra Rubio, haciendo público su enfado con Laura Matamoros, a la que ha lanzado este dardo tras contar que la estrecha relación que hasta ahora les había unido ha llegado a su final.