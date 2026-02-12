Lorena Romera 12 FEB 2026 - 13:27h.

Fani Carbajo comunica su inminente paso por quirófano: "Me han detectado algo de alto riesgo, es bastante grave"

Fani Carbajo ha roto a llorar tras "la provocación" de Christofer Guzmán en su último vídeo. La exparticipante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' y exconcursante de 'Supervivientes' ha estallado tras ver a su expareja "usando la güija" y manifestando su nombre. Una publicación que ha colmado la paciencia de la influencer de Madrid, de 41 años, que ha ofrecido declaraciones en exclusiva para Telecinco Outdoor tras anunciar que va a emprender acciones legales contra su ex.

"Por favor, no puedo mas", decía entre sollozos en sus stories al ver a Christofer Guzmán usando una güija hecha de papel e invocando a un espíritu que resulta responder al nombre de "Estefanía". "Decidle al narcisista de mi ex que me deje en paz. Está obsesionado conmigo. No para de nombrarme en sus vídeos. Y ahora con la güija... Estoy muy nerviosa porque yo creo mucho en esas cosas y ya bastante tengo con lo que tengo", expresaba la exconcursante de 'Supervivientes' entre lágrimas, haciendo referencia a lo que le han detectado en el útero, algo "de alto riesgo y bastante grave" por lo que va a pasar por quirófano a mediados de este mes.

"Está obsesionado conmigo, no para de nombrarme"

Tras publicar este vídeo en el que se rompía por completo, la creadora de contenido anunciaba acciones legales: "Voy a interponer una querella con mi abogado. Esto se va a acabar. Es acoso, intimidación, difamación y amenazas". Además, la madre de Emilio y Victoria, de 17 y 1 año, respectivamente, ha recordado que "incitar al odio es un delito" y que "la ley sanciona cualquier conducta que promueva la discriminación, la hostilidad o la violencia hacia personas por su origen, sexo, religión, orientación o condición".

A Telecinco Outdoor, Fani Carbajo asegura que "son continúas las veces que sube vídeos de este tipo", nombrándola y que ella "no responde". Por eso ha decidido emprender acciones legales. "No me merezco que cada dos por tres suba vídeos nombrándome porque yo no lo hago. Tengo mucho estrés con la operación. Para mí es muy duro lo queme han detectado... También está la boda, me dedico a mis redes, a mi restaurante, y él intenta dejarme como la loca siempre", ha asegurado.

Además, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha sacado toda su artillería y las pruebas que sostiene contra Christofer Guzmán: "Se demostró que él mintió diciendo que era empresario cuando en realidad era relaciones públicas. Se pudo demostrar que él no era el dueño del restaurante y que mintió a toda la empresa y a todos sus seguidores. Admitió que me puso los cuernos antes de ir a 'La isla de las tentaciones'. Clara -su exnovia- también me pidió disculpas públicamente porque a ella también la puso los cuernos".

"Lo estoy pasando fatal, me hace mucho daño"

No son momentos nada fáciles para la también exconcursante de 'Supervivientes', que reconoce que este nuevo frente le pilla en un momento de lo más delicado. "Siempre intenta dejarme como la mala de cara a la audiencia y me hace mucho daño. Lo estoy pasando fatal", expresa en exclusiva para Telecinco Outdoor. Unas declaraciones en las que también señala que ahora necesita estar centrada en su salud, que ahora mismo es su prioridad, y en los suyos, que, como siempre, están siendo un apoyo incondicional.