Rocío Molina 12 FEB 2026 - 13:58h.

La influencer e hija de José Ortega Cano ha hecho un inesperado movimiento en sus redes en medio de su polémica con Manuel Cortés

Gloria Camila, en el hospital por pérdida de visión provocada un cuadro de ansiedad: última hora de su estado de salud

Gloria Camila ha compartido en sus redes una significativa fotografía después de confesar que había "petado". A la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado le ha pasado factura toda la presión derivada del 'triángulo amoroso' del que se lleva hablando desde su viaje a Venecia con su ex Álvaro García y la incursión de Manuel Cortés a partir de su polémica publicación en las redes.

Lejos de apaciguarse las aguas y más después de terminar en el hospital por "pérdida de visión" a consecuencia del cuadro de estrés que estaba pasando, la colaboradora de 'El tiempo justo' y de 'Fiesta' ha hecho un inesperado movimiento. La exconcursante de 'Supervivientes' ha seguido el ejemplo de Manuel Cortés que fue considerado como una indirecta hacia ella tras enterarse de la reconciliación de esta con Álvaro García y su escapada a Venecia. Y lo ha hecho compartiendo una llamativa fotografía y mensaje a través de sus historias de Instagram.

Después de poner fin a las especulaciones y dar una respuesta definitiva en torno a todo lo relacionado a esta "situación incómoda" que se ha originado entre ella, su ex y el hijo de Raquel Bollo, Gloria Camila ha vuelto a ponerse en el foco con una publicación que llama especialmente la atención tras todo lo que ha ocurrido. La influencer de 29 años ha recordado un instante al que le gustaría volver o donde se la ve plena. En concreto, en Venecia. El polémico destino que ha destapado la caja de pandora. Y si la imagen ha reparado la atención de sus seguidores en este momento, más lo ha sido el mensaje que ha compartido con esta.

"Déjenme sola con mi desmadre. No está mal si no me siento bien. Hay que entender que a veces pasa", ha escrito Gloria Camila acompañando estas palabras del icono de un corazón. Unas declaraciones que demuestran que la hija de José Ortega Cano no está pasando por un buen momento anímico y que todo lo relativo al "triángulo amoroso" se le ha hecho "bola" y "mentalmente" no ha sabido gestionarlo.

Relajada, tal como se puede ver en la instantánea y en la 'Ciudad de los Canales' de la que tanto se ha hablado estos días, la exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado claro que no le importaría volver para alejarse de todo el huracán mediático, aunque también se ha visto como una contestación a Manuel Cortés al subir esta instantánea ahora tras la reacción que él tuvo al ver su reconciliación con Álvaro García.