La hija de Carlos Lozano, de 'GH DÚO', tiene claro que quiere dedicarse a la política exterior

Las emotivas palabras de Luna Lozano a su madre, Mónica Hoyos, por su cumpleaños

Compartir







MadridCrecer siendo hija de dos rostros muy conocidos de la televisión española no es sencillo, pero Luna Lozano, hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos ha sabido construir su propio camino con gran naturalidad. La joven de 21 años tiene una idea muy clara de quién es y hacia dónde quiere ir. Lejos de los focos (aunque ayer entró en directo para apoyar la participación de su padre en 'GH DÚO'), ha optado por una vida discreta, enfocada en la formación académica, el pensamiento crítico y la política internacional, un ámbito que despierta en ella una auténtica pasión.

La estudiante, es una joven independiente, formada y con una personalidad firme, que ha elegido no seguir el camino televisivo de sus padres, pese a respetarlo y defenderlo públicamente. Estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y reside actualmente en Londres, donde está a punto de finalizar su carrera.

A lo largo de su formación ha vivido en varios países y ha trabajado en entornos internacionales. Ha participado en programas de representación juvenil, colaborado con embajadas y trabajado en instituciones vinculadas al ámbito diplomático y económico, lo que le ha permitido conocer de cerca el funcionamiento de las relaciones internacionales.

La hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, mantiene una relación sana y libre con sus padres, quienes siempre la han apoyado en sus decisiones y se sienten profundamente orgullosos de su trayectoria. Además, el baloncesto ha sido una parte esencial de su vida. Junto a su pasión por viajar, descubrir nuevas culturas y disfrutar de la gastronomía, Luna construye un perfil coherente, comprometido en unas redes sociales que solo muestran una pequeña parte de su vida.

PUEDE INTERESARTE Carlos Lozano reaparece y aclara a qué se dedica actualmente y si tiene pareja

Las redes sociales como herramienta

Luna Lozano, hija de Carlos Lozano estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y, aunque cuenta con casi 53.000 seguidores en redes sociales, no concibe estas plataformas como un fin en sí mismo. Para ella, las redes son una herramienta, no un escaparate. Ha defendido en más de una ocasión que sus padres trabajen en televisión, pero ha dejado claro que su vocación va por otro lado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Su interés está en crear contenido con valor, centrado en el análisis político y en la divulgación de temas internacionales desde una perspectiva clara y accesible. Su objetivo es acercar la política a los jóvenes sin tecnicismos. Quiere explicar lo que ocurre en el mundo de forma comprensible, fomentando la reflexión y el pensamiento crítico.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con ese propósito, ha comenzado a realizar entrevistas a figuras relevantes del ámbito político y diplomático. Una de las más destacadas ha sido la conversación con Yao Jing, embajador de China en España, donde abordó las relaciones entre ambos países con un enfoque directo y didáctico.

Vocación internacional desde muy joven

A sus 21 años, Luna ya ha vivido en tres países distintos, una experiencia que ha marcado profundamente su forma de entender el mundo. Vive en Londres, donde está a punto de finalizar su carrera universitaria. Además, ha trabajado en Bruselas, lo que le ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones internacionales.

Para ella, estos años fuera de casa han sido una escuela de vida, nuevas culturas, otras formas de pensar y una constante adaptación. Desde hace tiempo tiene claro que quiere dedicarse a la política exterior, un campo que combina análisis, diplomacia y visión global.

En 2022 participó en un programa de representación juvenil en Bulgaria, ha colaborado con la embajada de Nepal en España y ha trabajado en la Cámara de Comercio Americana en Bruselas. Le interesa lo que sucede en España, pero también sigue de cerca la realidad de Perú, país natal de su madre. De hecho, ha centrado su trabajo académico en analizar la situación política de ese país, demostrando una sensibilidad especial hacia los contextos internacionales complejos.

Muy buena relación con sus padres

La relación entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos no siempre fue fácil, pero ambos supieron anteponer el bienestar de su hija. La hija del concursante de 'GH DÚO' ha crecido siempre respaldada por sus padres en cada decisión importante. Tanto Carlos como Mónica se muestran profundamente orgullosos de la mujer en la que se está convirtiendo.

Mónica Hoyos no ha dudado en expresar públicamente su admiración por su hija, destacando su talento, su capacidad de análisis y su madurez. Para ella, Luna representa a una nueva generación preparada, comprometida y con una visión clara de lo que necesita la sociedad.

Baloncesto, viajes: sus pasiones desde siempre

Más allá de la política, Luna Lozano también tiene otras grandes pasiones. El baloncesto ha sido una parte fundamental de su vida durante años. Ha pasado por distintos equipos, posiciones y etapas, viviendo tanto victorias inolvidables como derrotas que dejan huella. Las lesiones, los retos físicos y los momentos de duda también formaron parte del camino.

Hubo un punto de inflexión cuando pensó que no podría volver a jugar, pero lejos de alejarse del deporte, encontró una nueva forma de seguir vinculada a él, desde el banquillo. Hoy entrena a un grupo de chicas que le recuerdan la esencia del juego y el valor del trabajo en equipo.

“No voy a ser profesional, y es cómo debe ser. El baloncesto ya hizo su trabajo: me formó, me puso a prueba, me hizo más fuerte, más paciente, más empática. Me dio personas y lecciones que me acompañarán siempre”, asegura en sus redes sociales.

El baloncesto no fue solo un deporte para ella, sino una escuela de vida que le enseñó disciplina, empatía y resiliencia. A eso se suman su amor por los viajes, la gastronomía y el descubrimiento de nuevas culturas, experiencias que alimentan su curiosidad y su mirada global.