Luna, hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, opina sobre la participación de su padre en 'GH DÚO'

Luna Lozano, única hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, ha reaccionado a la entrada de su padre en la casa de Tres Cantos

Carlos Lozano es uno de los concursantes que ya han entrado a la casa de Tres Cantos para participar en la cuarta edición de 'GH DÚO' y forma pareja en el reality con Cristina Piaget. Los dos se mostraron encantados de concursar como dúo y el presentador confesó que había tomado la decisión de volver a televisión porque vio al equipo de nuevo y le apeteció volver a vivir la 'vida en directo'.

"Esta vez quiero ganar", ha asegurado el presentador, que participó hace en 'GH VIP 4' y que no consiguió hacerse con la victoria porque la audiencia escogió a Laura Matamoros como ganadora. Quien le va a apoyar en todo momento va a ser su única hija, Luna Lozano, con la que tiene una relación maravillosa. Así lo ha demostrado en su perfil de Instagram la joven de 21 años, que es estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

"¡A por todas pap!", ha comentado Luna junto a un emoji de un corazón en sus stories, demostrando que está encantada con la participación de su padre en el reality y es que ya en otras ocasiones ha defendido en sus redes sociales que sus padres trabajen en televisión y les ha mostrado su completo apoyo.

Su madre y ex de Carlos Lozano, Mónica Hoyos, también le ha mostrado al presentador su completo apoyo tanto en X como en Instagram.

