La vida actual de Amanda Rodríguez 'GH': amante de la cirugía estética y del gimnasio

Los realities de Telecinco no solo son una cantera de colaboradores de programas de televisión e influencers de redes sociales: también se han convertido en una inesperada fuente de funcionarios de la administración pública. Siguiendo los pasos de Chari Lojo, la exconcursante de 'Gran Hermano 16' Amanda Rodríguez ha aprobado las oposiciones de conductora de autobuses en la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).

La antigua compañera de concurso de Marta Peñate y Sofía Suescun, con quienes protagonizó fuertes discusiones en la casa de Guadalix, sorprendió a sus seguidores en Instagram al anunciar que ha superado unas oposiciones que le garantizan tranquilidad y un puesto como empleada pública.

"Ser empleada pública indefinida es mucho más que estabilidad laboral. Es dignidad, es seguridad, es la tranquilidad de saber que el esfuerzo tiene un lugar al que volver cada día y que el futuro ya no es una amenaza, sino una promesa", explicaba junto a unas imágenes en las que aparecía firmando su contrato.

Amanda, de 35 años, entró hace más de una década en 'GH 16' como universitaria. En su vídeo de presentación contaba que estudiaba Marketing e Investigación de Mercados en la universidad y siempre defendió que, a pesar de su melena rubia y su afición por la cirugía plástica, "de tonta no tenía un pelo".

Compañeros televisivos la han felicitado

La inesperada publicación de Amanda acumula mensajes de apoyo tanto de seguidores como de algunos rostros conocidos de la telerrealidad. Sus compañeros de edición Aritz y Ricky, además de Desy Rodríguez de la decimocuarta edición o Patri Pérez, pareja de Lester Duque y histórica tentadora de 'LIDLT', se han animado a dejar comentarios celebrando su logro.

Su pareja trabajará con ella

La vida laboral de la antigua participante de 'GH' está muy ligada a su situación sentimental actual. Amanda mantiene desde hace más de dos años una relación con Juan, un joven que también trabaja en la flota de autobuses urbanos de la ciudad. "Tú has sido uno de mis pilares fundamentales antes de conseguir mi plaza y, una vez dentro, también", le dedicaba en una story fijada en su perfil.

Juan y Amanda están juntos desde, al menos, diciembre de 2024 y se muestran muy enamorados. Conviven en un chalet de dos plantas con jardín y piscina privada situado cerca del mar. "Si algo tengo claro es que no llegué hasta aquí por suerte. Llegué con coraje, con amor, con mil batallas detrás y muchísima luz por delante", escribía en su último cumpleaños junto a una foto tomada en la vivienda.

El paso de Amanda por 'GH 16'

Amanda entró en el reality de convivencia con el secreto de que, además de estudiante, tenía un pasado como atleta profesional de triple salto, disciplina que abandonó tras una lesión. Desde el inicio destacó por su carácter directo y sincero, y encontró en Suso Álvarez a uno de sus principales apoyos dentro de la casa.

Fue la séptima expulsada del programa. Su salida se produjo en la gala del 5 de noviembre de 2015 tras 53 días de concurso. Según confirmó Mercedes Milá, entonces presentadora del formato, obtuvo un 57,5 por ciento de los votos.

Tras salir del concurso padeció un importante cuadro de depresión que compartió con sus seguidores y del que Outdoor se hizo eco. A través de un extenso texto que compartió en sus redes sociales contó los detalles de su diagnóstico. "Me costó mucho aceptar que lo que tenía era un problema. Mi salud mental lleva tiempo afectada y no sabéis lo agotador que es emocional y físicamente", confesaba en 2020.