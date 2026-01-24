Fiesta 24 ENE 2026 - 20:40h.

¿Es Julio Iglesias apoyado por sus trabajadores/as actuales? 'Fiesta' tiene la respuesta

Las primeras palabras de Julio Iglesias tras archivarse la investigación por las presuntas agresiones sexuales a dos de sus extrabajadoras

La fiscalía ha archivado la denuncia contra Julio Iglesias por un presunto delito de agresión sexual. La defensa del cantante ha solicitado la anulación y el ministerio público ha tomado esta decisión alegando la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para llevar a cabo esta causa. En medio de un debate internacional, una empleada actual del cantante da la cara para defender al artista.

Mientras que el ministerio público señala la falta de vinculación con España del caso de las dos trabajadoras del cantante que lo acusaron, el propio Julio Iglesias ha roto su silencio para sacar a la luz algunos de los mensajes que ha recibido por parte de estas dos exempleadas denunciantes. Pero, ¿qué opinan de todo este revuelo mediático los trabajadores actuales de Julio Iglesias?

Los trabajadores actuales de Julio Iglesias tienen claro de parte de quién están

Saúl Ortiz ha podido saber, en exclusiva para 'Fiesta', qué piensan los empleados actuales del cantante: "Quieren hacer, en contra de la voluntad de Julio Iglesias, un manifiesto a favor del cantante. Es significativo que valoren la posibilidad de hacer un manifiesto en apoyo a Julio, para ensalzar su comportamiento", son parte de sus palabras.

Pero hay más aún porque el programa también ha podido hablar con una actual trabajadora de la casa que Julio y Miranda Rijnsburger tienen en Miami. A través de una llamada telefónica, la mujer se quiere mostrar cauta y prudente para no dar ningún tipo de información sobre el paradero actual del matrimonio pero, cuando le preguntan cómo se ha comportado Julio con ella, se muestra muy contundente: "No tengo nada que contar, son muy buenas personas", son sus reveladoras palabras.

Ana Obregón sale en defensa de Julio Iglesias

Después de que saliera a la luz la decisión de la fiscalía de archivar la causa contra Julio Iglesias, Ana Obregón se ha pronunciado para defender, una vez más, al cantante: "Qué miedo da vivir en España, qué miedo da viajar en España. Qué miedo da todo", han sido parte de sus palabras.