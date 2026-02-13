Una amiga de Rosario de la Cueva desvela en exclusiva las quejas que la madre de Julio Iglesias sobre su hijo y la mala relación que mantenía con Isabel Preysler

Los empleados actuales de Julio Iglesias quieren romper su silencio en contra de la voluntad del cantante

Compartir







‘El tiempo justo’ ha podido conversar con una amiga de Rosario de la Cueva, madre de Julio Iglesias. Además, el programa ha mostrado en exclusiva varias cartas manuscritas de Rosario en las que hablaba tanto de su hijo como de la entonces esposa de este, Isabel Preysler.

La amiga de Rosario de la Cueva detalla la estrecha relación que mantenía con ella: “Para Rosario éramos como de la familia. Estuvimos en la boda de Carlos, hermano de Julio, yo ahí sí estuve, pero en la de Julio no. De mis últimos vínculos recuerdo cuando nacieron las niñas, Victoria y Cristina”.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | José María Almoguera reacciona a las imágenes de Paola Olmedo besándose apasionadamente con su nuevo amor

Sobre lo que Rosario le confiaba acerca de su hijo, Julio Iglesias, explica: “Ella, más que contarte cosas de su hijo, se quejaba. Para ella tampoco era muy cómodo escucharle decir que ‘yo me he acostado con tantas mujeres…’. No era nada cómodo”.

Amiga de la madre de Julio Iglesias: "La que se hizo cargo de los niños fue Rosario"

Asimismo, sostiene que Rosario criticaba con frecuencia a Isabel Preysler: “La relación entre ellas era mala, siempre fue muy mala. No la soportaba. De hecho, incluso cuando Rosario iba allí, no la dejaban tocar a la niña ni acercarse a la primera que nació. La llamaban ‘la china’. Todo era muy déspota. Más que nada era odio”.

Por último, subraya que fue Rosario quien asumió el cuidado de los niños: “Rosario siempre se ha quejado de la ausencia de ese padre. No ejercía de padre, pero es que ni ejercía de madre, que era la que estaba ahí. La que se hizo cargo de los niños fue Rosario, ella es quien los ha sacado adelante y quien ha hecho todo”.