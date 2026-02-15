Fiesta 15 FEB 2026 - 19:57h.

Estefanía Sambruno no guarda un buen recuerdo de su relación con Cayetano Rivera

Tamara Gorro se pronuncia tras salir a la luz su relación con Cayetano Rivera: "No me gusta estar en este lado"

La relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro ha pillado a muchos por sorpresa. El torero y la influencer llevan varios meses "conociéndose" y, después de realizar un viaje junto a unos amigos, ya ha salido a la luz su noviazgo. Sorprende que, durante varios meses, a Cayetano se le ha relacionado con varias mujeres, pero sería la relación con la creadora de contenido la única que habría prosperado. Ahora, Estefanía Sambruno se pronuncia sobre su tormentoso pasado junto a Cayetano Rivera.

Estefanía Sambruno y Cayetano Rivera fueron pareja hace unos años. Concretamente, el torero y la modelo sevillana iniciaron su romance allá por el año 2007 (después de que Cayetano y Blanca Romero rompieran) y antes de que el torero iniciase una relación con Eva González en el año 2009. Estefanía y Cayetano mantuvieron una relación muy discreta, pero lo cierto es que ella no guarda muy buenos recuerdos de aquellos tres meses junto al torero, pues los recuerda como "una pesadilla".

Estefanía Sambruno recuerda su relación con Cayetano Rivera como "una pesadilla"

Kike Calleja ha conseguido hablar con Estefanía Sambruno y recuerda que fue una relación tan polémica que "terminó en el juzgado": "Lo pasé realmente mal ya que me vi sola, con veinticuatro años, enfrentándome a una situación que era completamente desconocida y nueva para mí. Yo me sentí completamente estafada por la persona que me había demostrado que era, a la que era en realidad". Además, define al torero como un hombre "evitativo, inmaduro e irresponsable. Toda la caballerosidad era realmente una gran mentira".

Cuando salió a la luz su relación a Estefanía la acusaron de haber filtrado a la prensa este romance, pero nada más lejos de la realidad, según su testimonio: "Sí, yo fui la primera de otras muchas que han ido a posteriori poniéndoles la misma etiqueta", responde con ironía. Reconoce haber estado "bastante asustada y con mucho miedo" por este tema y acusa a Cayetano y a su representante de "haberle metido presión para que me asustara más todavía". "Para mí, no es un señor", añade.

Sobre esto, Estefanía tiene algo más que decir: "Si tú intentas mostrar una cara que no te corresponde, al final la verdadera cara tiene que salir a la luz. Yo lo consideraba una marioneta. A día de hoy, no sé si seguirá siéndolo, pero, por lo que veo, no ha cambiado mucho. Para mi punto de vista, le falta cariño, claro que sí", son parte de las reveladoras declaraciones de esta persona que formó parte de la vida de Cayetano Rivera hace casi veinte años.

Estefanía Sambruno advierte a Tamara Gorro con un consejo: "Huye"

Aprovechando esta llamada telefónica, Kike Calleja le pregunta a Estefanía Sambruno sobre la reciente relación de Cayetano con Tamara Gorro y esto es lo que dice al respecto: "No la veo, para nada, el prototipo de él. Se repite la historia con distintas mujeres y siempre es el mismo modus operandi, pues... prepárate porque el tuyo viene de camino y va a ser la misma historia", vaticina. Cuando el periodista le pregunta que qué le diría a Tamara Gorro, ella se muestra clara y tajante: "¡Huye!".

Tras escuchar esta entrevista, Kike Calleja asegura que Estefanía se ha callado muchas cosas y que lo ha hecho de manera desinteresada (sin cobrar por ello). El periodista aclara también que con eso del 'modus operandi' Estefanía se refiere a que Cayetano siempre acusa a las chicas con las que sale de filtrar a la prensa sus relaciones "y después desaparece". Además, cuenta que Cayetano "le puso tres demandas de cien mil euros, algunas de ellas las retiró, y al final salió absuelta de todo".