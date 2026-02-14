Fiesta 14 FEB 2026 - 19:49h.

La periodista trabajó durante años junto a Emma García colaborando en 'A tu lado'

El especial reencuentro de Karmele Marchante con Terelu Campos y Lydia Lozano en '¡De viernes!': "Hemos vivido de todo"

Karmele Marchante ha visitado 'Fiesta' y se ha reencontrado con Emma García tras años sin verse. Las dos periodistas coincidieron trabajando en 'A tu lado' y ahora han vuelto a sentarse frente a frente en el plató del fin de semana.

Karmele dejó la televisión hace algunos años cuando abandonó 'Sálvame' "dando un portazo", como ella misma ha contado. La periodista ha reconocido que salió del programa que presentaba Jorge Javier Vázquez muy saturada porque estuvo años "entregando cuerpo, mente y vida", algo que necesitó frenar.

La periodista, en estos años alejada de la televisión, ha estado volcada en su faceta como escritora, dedicando especialmente su tiempo y su esfuerzo en uno de los dos libros que ha escrito dedicado al mundo de la prostitución.

Como gran feminista que es, Karmele ha viajado a lo largo del mundo para documentar la problemática que es la trata de blancas. Ahora, Karmele se siente preparada para regresar a la televisión como colaboradora, tal y como se lo ha reconocido a Raquel Bollo: "Yo de 'Sálvame' me fui dando un portazo, literalmente, pero ya estoy aquí de vuelta. Realmente nunca me fui, he estado haciendo cosas en la televisión catalana".

Karmele, arruinada por los engaños de su ex marido

Karmele ya estuvo hace algunas semanas en Telecinco. La periodista visitó '¡De viernes!' y le contó a Bea Archidona y Santi Acosta uno de los momentos más complicados de su vida: cuando lo perdió todo debido a la gran traición de su tercer marido, al que define como "el señor que la arruinó".

Karmele hablaba así de lo sucedido: "Me dejó en la ruina con una mano delante y otra detrás. Se arrimó a mi por dinero, me robó todo y me dejó sin nada. No solo estaba arruinada sino que tenía deudas porque había pedido dinero a mi nombre. Me enteré en un plató de televisión".