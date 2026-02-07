Fiesta 07 FEB 2026 - 20:53h.

Carlo Costanzia traspasa su negocio de barbería con servicio de tatuajes ubicado en Madrid

Los últimos pasos públicos de Alejandra Rubio tras salir a la luz la noticia de su posible embarazo

En medio de los rumores de embarazo de Alejandra Rubio (quien podría estar esperando a su segundo hijo junto a Carlo Costanzia), llega a 'Fiesta' una última hora sobre el hijo de Mar Flores. Tan solo diez meses después de abrir una barbería donde también se hacían tatuajes, Carlo Costanzia se ha visto obligado a colgar el cartel de 'se traspasa'. Tenemos todos los detalles de este duro bache profesional del novio de Alejandra Rubio.

Desde finales de enero se viene hablando de la delicada situación que estaría viviendo Brigante's Barber & Tattoo, el local de Carlo Costanzia situado en Puente de Vallecas (Madrid). Tras tener sus puertas cerradas durante varios días, el propio Carlo aclaró la situación: "No he cerrado nada. Hemos estado siete días fuera por vacaciones y ahora hemos vuelto, así que quien quiera reservar, encantado", fueron sus palabras a Europa Press.

Días después, Carlo sorprendió al anunciar en sus redes sociales que pretendía seguir los pasos de Alejandra Rubio y darle un toque más comercial a sus redes, encaminándose a un posible perfil como influencer. En este sentido, se propone como reto para este 2026 hablar más a través de Instagram, mostrarse más ante sus seguidores. Tras este cambio, llegan las informaciones que apuntan a un traspaso de su negocio.

Carlo Costanzia cuelga el cartel de 'se traspasa' en su barbería

Casi un año después de abrir sus puestas, Carlo Costanzia se ha visto obligado a traspasar el negocio en el que tantas ilusiones había depositado. Tal y como se puede ver en la web de compra y alquiler 'Idealista', el local, que cuenta con 80 m², se traspasa por una cantidad de 30.00 euros y con un alquiler mensual de 700 euros. Está "totalmente equipado y en pleno funcionamiento, con licencia activa para tatuajes y barbería", según viene recogido en la citada aplicación de compra.

Además, se deja claro que el local cuenta con "todos los requisitos higiénico-sanitarios y de accesibilidad". Es un "negocio consolidado, con amplia cartera de clientes, presencia activa en redes sociales y muy buenas reseñas online. Ideal para inversores o profesionales que quieran emprender con un negocio ya operativo desde el primer día", es parte de la información añadida en el anuncio donde se informa del traspaso.

Los colaboradores de 'Fiesta' opinan sobre este revés profesional que ha sufrido Carlo Costanzia y Kike Calleja comenta que Carlos tenía más socios y que, hasta donde él sabía, "tenían intención de abrir otro en el centro de Madrid". Por su parte, Emma García, la presentadora del programa, lamenta que haya tenido que tomar esta decisión después de haber depositado tantas ilusiones en este proyecto.