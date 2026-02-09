Cayetano Rivera y Tamara Gorro llevarían tres meses saliendo juntos

Cayetano Rivera y Tamara Gorro, pareja sorpresa: mantienen una relación desde hace tres meses

Un viaje a Dubái lo destapa todo: Cayetano Rivera y Tamara Gorro, la expareja del futbolista Ezequiel Garay habrían iniciado una relación sentimental y serían pareja desde hace tres meses. Pocos meses han bastado para que la ilusión crezca entre ambos y estén emocionados con este nuevo romance.

Leticia Requejo desvela en 'El tiempo justo' todos los detalles de este nuevo romance: "Es un viaje en grupo, pero se están dedicando muchas horas juntos y podría ser una escapada romántica. Puedo confirmar que Cayetano Rivera y Tamara Gorro están durmiendo en el mismo cuarto en el hotel de Dubái".

Leticia Requejo: "Tamara está inquieta porque, a lo mejor, esta ilusión no dura tanto"

Además, explica que Tamara estaría inquieta: "Tamara está inquieta porque, a lo mejor, esta ilusión no dura tanto, porque Cayetano está un poquito mosqueado de que esté llegando tanta información. La pregunta es: ¿Tamara está filtrando información?"

Antonio Rossi comenta que a Cayetano le molesta que se filtre información sobre sus relaciones: "No hace falta ser muy listo ni tampoco llamar a mucha gente del entorno de Cayetano para saber que siempre hablan ellas. Cayetano siempre está callado y de donde surge la información siempre es de ellas, y es lo que le molesta a Cayetano".