La hija de Raquel Bollo ha desvelado los pilares fundamentales de su rutina y ya ha marcado en rojo una fecha clave en el calendario, el día en el que dará comienzo su gran reto "fit"

Alma Bollo actualiza el estado de salud de su hijo tras acudir al médico: "No mejoraba"

Alma Bollo ha anunciado un importante cambio en su vida, algo que le emociona mucho y que comienza con infinitas ganas. La hija de Raquel Bollo ha desvelado los secretos de su nueva rutina y ya ha marcado en rojo una fecha clave en el calendario, el día en el que dará comienzo su gran reto 'fit'.

Para la exconcursante de 'Supervivientes', el concepto de bienestar va más allá de lo puramente estético, se trata de una cuestión de salud integral. Desde que arrancó el año, la influencer se ha mostrado más disciplinada y comprometida que nunca con sus objetivos, buscando una transformación física. Ha contado que su rutina actual cuenta con un entrenamiento adaptado a su ajetreado ritmo de vida. Sin embargo, hay un detalle en su ritual diario que ha llamado la atención se sus seguidores.

Tras su entrenamiento, Alma se prepara una bebida que ella misma define como "la máquina que recupera a cualquier persona", un té de aloe mezclado con agua. Pero no se queda en una simple infusión, la colaboradora ha dado un paso más allá al añadir unas gotas de ácido hialurónico a la mezcla. Para ella, este suplemento es "la maravilla del mundo mundial", destacando además que no modifica en absoluto el sabor del agua.

Por último, añade a su rutina un quemagrasas que, según explica, es ideal para personas que, como ella, no paran de hacer cosas en casa, ya que ayuda a "activar el metabolismo". Como consejo extra para sus seguidores, la que fuera amiga íntima de Adara Molinero sugiere acompañar este té con un café específico enfocado en la pérdida de peso.

Entre bromas, la creadora de contenido ha mostrado su cintura ante la cámara diciendo, "Mirad cómo me estoy quedando". Y es que se trata de un café con efecto saciante que le ayuda a evitar el picoteo entre horas. Sin embargo, la verdadera bomba informativa ha sido el anuncio de su nuevo reto 'fit'.

La hermana de Manuel Cortés se embarcará en un plan específico de 15 días que contará con entrenamientos guiados por expertos, quienes se encargarán de asesorar y acompañar a los participantes durante todo el proceso. Para quienes quieran seguir sus pasos, la influencer ha ofrecido a sus seguidores que le escriban la palabra 'RETO' y así podrán obtener información detallada para sumarse a este cambio.

Con este reto, Alma Bollo pretende demostrar que, con organización y ganas, es posible integrar hábitos saludables incluso en una agenda apretada, animando a todos sus seguidores a que se unan y lo prueben con ella.