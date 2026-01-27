Lorena Romera 27 ENE 2026 - 12:58h.

La hija de Raquel Bollo ha compartido el diagnóstico médico de Miguel Jr. tras someterlo a pruebas

Alma Bollo aclara en qué punto está la custodia compartida de su hija, en común con Juan José Peña

Alma Cortés Bollo ha actualizado el estado de salud de su hijo. La hija de Raquel Bollo y Chiquetete, exconcursante de 'Supervivientes', se ha visto obligada a llevar a Miguel Jr al centro médico después de comprobar que no estaba experimentando ninguna mejoría. Su hijo, en común con Miguel, su actual pareja, de un año y medio, ha estado atravesando diferentes baches de salud en los últimos meses. De ahí que la influencer sevillana, de 26 años, esté pendiente a cualquier signo que haga saltar sus alarmas.

A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera amiga íntima de Adara Molinero y Jonan Wiergo durante su paso por Honduras en 2023 ha hecho partícipes a sus seguidores de su preocupación en lo que respecta a la salud de 'Miguelito', como llama al pequeño de su casa. La creadora de contenido es consciente que los que la siguen por redes están atentos a cualquier novedad, por lo que no ha tardado en dar la última ahora sobre su estado de salud.

"Me estáis preguntando mucho por Miguelito", ha comenzado señalando la hija de Raquel Bollo y Chiquetete a través de sus stories, donde previamente había compartido una foto donde se podía ver que estaba en el médico con el pequeño. "Realmente está bien, ¿vale? Lo único que la semana pasada lo recogimos de la escuela infantil con fiebre, como ya os dije. Pero después empezó con una tos muy fea…", ha contado.

Es en este punto cuando la joven empezó a hacer seguimiento del pequeño. "Empecé a ponerle los nebulizadores, pero no mejoraba", ha reconocido la andaluza. "Ya hoy le he llevado al centro de salud porque la tos me parecía cada vez más fea. Me parecía de ventolín puro y duro", ha puntualizado refiriéndose a esta medicación de rescate que se utiliza para tratar el asma, la bronquitis o los broncoesmos, ya que "abre las vías respiratorias y facilita la respiración", tal y como apuntan desde diferentes páginas web especializadas.

Y, tal y como sospechaba Alma Bollo, el médico le ha confirmado que a su hijo "ahora mismo le viene mejor aerosol en lugar de nebulizador". Terminando de compartir el diagnóstico médico de Miguel, de un año y medio, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha explicado que han comenzado el tratamiento con ventolín, "pero por lo demás bien, él está bien".