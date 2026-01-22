Alma Bollo visibiliza la fobia que arrastra tras 'Supervivientes'

Rocío Molina 22 ENE 2026 - 09:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla del trauma que arrastra desde hace tres años tras su paso por 'Supervivientes'

Alma Bollo se pronuncia sobre el punto en el que está la custodia compartida de su hija, en común con Juan José Peña

Compartir







Alma Bollo se ha sincerado sobre la fobia que arrastra tras 'Supervivientes'. La hija de Raquel Bollo ha reconocido que un episodio que allí vivió aún lo sigue recordando y que aunque pueda ser "una absurdez" a ella le limita y le hace pasar un mal rato cuando se tiene que enfrentar a ello.

La influencer de 26 años ha compartido un vídeo que le ha servido para demostrar lo mal que lo pasa a día de hoy cuando tiene que revivir una situación como la que le tocó pasar en 'Supervivientes' con la diferencia de que en el reality era un trance que tenía que pasar a cambio de una recompensa.

Alma Bollo sucumbió a la denominada 'Mesa de las tentaciones' a cambio de su plato favorito de comida: pasta a la carbonara. La penitencia a la que tuvo que someterse por ese espectacular bol que le enseñó Laura Madrueño era un corte radical de su larga melena. En concreto, 45 centímetros de pelo. ¡Ni más ni menos! Y ahora el mero hecho de pasar por la peluquería, aunque sea para cortar las puntas es algo que le aterra.

PUEDE INTERESARTE Las mejores ideas de looks que Alma Bollo da para vestir en las cenas de Navidad

Canal de Whatsapp de Telecinco

Después de pasar tres años de su experiencia en 'Supervivientes' y dejar crecer su pelo, Alma Bollo se ha enfrentado de nuevo a las tijeras y ha reconocido que lo ha pasado realmente mal. "Entre tantas cosas que me dejó esa aventura, esta es la más significativa porque soy una gran traumada", ha confesado ahora a sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram. Sin querer restar importancia a otras cosas y considerando que esto suyo es algo mínimo porque no es un problema de salud, la influencer ha querido mostrar lo mal que lo ha pasado al volver a dejar su pelo en manos de los expertos para que le saneen las puntas.

"Obviamente esto es una absurdez comparado con cualquier cosa pero de verdad es súper real, lo paso así. Río, lloro, sudo... Me muero de la angustia", ha dicho enumerando por todos los estados que pasa cada vez que se acercan las tijeras a su pelo. Insistiendo que solo las puntas y ellos prometiendo que casi no lo va a notar, la hija de Raquel Bollo ha terminado cediendo y ha logrado superar su fobia.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una situación que no solo ella ha celebrado, sino también sus seguidores que han empatizado con ella ante este proceso tan costoso. "Estaba sufriendo con el final", "seguro que tu pelito lo ha agradecido", "tienes una melena preciosa", "soy yo literal, qué vídeo tan real y divertido", han sentenciado las redes acerca de esta confesión que ha compartido.