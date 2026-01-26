La reforma más personal de Alma Bollo: así ha decorado ella misma su hogar

La reforma más personal de Alma Bollo: las ideas con las que ha decorado ella misma su casa
Lejos de dejarlo todo en manos de interioristas, la exconcursante de 'Supervivientes' ha demostrado que ella misma es capaz de llevar a cabo la decoración de su casa
Tras la gran reforma que Alma Bollo llevó a cabo este verano en el hogar que comparte con su pareja, Miguel, y sus dos hijos, la exconcursante de 'Supervivientes' sigue realizando pequeños cambios para hacer de su casa el refugio familiar soñado. Lejos de dejarlo todo en manos de interioristas, la influencer de 26 años ha demostrado que ella misma es capaz de llevar a cabo la decoración de cada rincón con sus propias manos.
El último cambio decorativo con el que la hija de Raquel Bollo ha sorprendido a sus seguidores ha sido a través de un vídeo que ha colgado en su perfil de Instagram. En él, muestra su gran destreza para decorar ella misma las paredes de su salón, dejando claro que no hay reto que se le resista.
La hermana de Manuel Cortés ha instalado molduras decorativas, un recurso que ha vuelto con fuerza en las tendencias de este 2026 y que aporta un aire señorial, elegante y sofisticado, transformando por completo una pared lisa en una estancia con más personalidad.
No ha dudado en compartir el proceso paso a paso para animar a sus seguidores a seguir su ejemplo. Con mucha paciencia, primero ha presentado todas las piezas en el suelo para tomar medidas reales y decidir la organización. Una vez clara la idea, metro en mano y nivelador para que todo quede milimétrico, la creadora de contenido ha ido marcando la pared y fijando los listones con pegamento para crear seis cuarterones. Un trabajo minucioso que requiere precisión y, sobre todo, mucha paciencia.
Y aunque al principio del vídeo, Alma Bollo ha comenzado haciéndolo todo por su cuenta, lo cierto es que después ha reconocido que nunca viene mal una ayuda extra. Su pareja, Miguel, que prefiere mantenerse siempre en el anonimato, se ha convertido en su mano derecha durante todo el proceso para conseguir que la tarea sea mucho más fácil y amena
Con esta reforma, la exconcursante de 'Supervivientes' ha demostrado que es capaz de decorar su hogar con sus propias manos, demostrando que con un poco de maña y buenos materiales, se puede conseguir un cambio radical sin gastar una fortuna.