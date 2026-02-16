Logo de telecincotelecinco
Las imágenes en exclusiva de Cayetano Rivera y Tamara Gorro juntos en 'El tiempo justo': "Hemos visto una pareja feliz"

Las imágenes inéditas de Tamara Gorro y Cayetano Rivera. telecinco.es
Tras el viaje a Maldivas de Cayetano Rivera y Tamara Gorro, que ambos han compartido en sus redes sociales, 'El tiempo justo' ha conseguido imágenes inéditas de la pareja en Madrid, donde se han dejado ver juntos. Las imágenes más esperadas tras los rumores de romance entre ellos han dejado ver sus primeras reacciones ante las preguntas del reportero.

El torero y la influencer han respondido a las cuestiones del programa sobre su viaje y se han mostrado "relajados y contentos". Las risas nerviosas y la complicidad entre ambos han estado presentes durante todo el vídeo exclusivo emitido por el programa. "Todo bien", ha admitido Tamara ante las preguntas del reportero. Asimismo, ha explicado que las vacaciones junto a Cayetano han sido una experiencia positiva para ella: "El viaje muy bien, de vacaciones siempre se está bien", contaba.

La reacción en plató: "¡Qué viva el amor!"

Tras sus declaraciones, ambos se han subido al mismo coche y han abandonado el lugar juntos. En el plató, Leticia Requejo y Marta López han celebrado la actitud de la pareja por "no esconderse" y por "celebrar con normalidad" su incipiente relación: "¡Qué viva el amor!", decía la colaboradora.

"La que lleva la voz cantante es Tamara Gorro, él está ahí. Esta vez le hemos visto relajado y sosegado y a Tamara muy feliz, la he visto enamorada. Creo que Cayetano también está enamorado. Hemos visto una pareja feliz", explicaba el reportero que ha conseguido estas imágenes en exclusiva.

