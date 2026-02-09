La reacción de Gemma Camacho a la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Yo le deseo cosas bonitas"

Gemma Camacho aclara que siempre mantuvo una relación de amistad con Cayetano Rivera

Cayetano Rivera y Tamara Gorro, pareja sorpresa: mantienen una relación desde hace tres meses

Compartir







Cayetano Rivera y Tamara Gorro, la expareja del futbolista Ezequiel Garay, habrían iniciado una relación sentimental y serían pareja desde hace tres meses. El torero y la empresaria y creadora de contenido han sido vistos juntos viajando a Dubái y acompañados de un grupo de amigos.

'El tiempo justo' ha mostrado la reacción de Gemma Camacho, reportera del programa y amiga de Cayetano Rivera: “Me parece bien porque yo le deseo cosas bonitas y el amor es para eso, para disfrutarlo”.

Gemma Camacho: "No se pudo solapar porque yo siempre dije que era una amistad"

Además, aclara el tipo de relación que mantiene con Cayetano Rivera: “Para mí, Cayetano, ya sabéis que siempre dije que era un amigo, seguirá siéndolo. Le sigo teniendo muchísimo cariño y creo que el amor está para eso, para que la gente lo disfrute, para que sea feliz. Yo le deseo muchas cosas bonitas y mi amistad seguirá siendo bonita hacia él, que siempre he dicho que le tengo mucho cariño”.

Por último, explica que es imposible que se solaparan las dos relaciones: “No se pudo solapar porque yo siempre dije que era una amistad, y entonces yo creo que solapar es imposible”.