'El tiempo justo' destapa el encuentro en una cafetería de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, de Kiko Rivera, Lola García e Irene Rosales

Exclusiva | José María Almoguera reacciona a las imágenes de Paola Olmedo besándose apasionadamente con su nuevo amor

Compartir







Kiko Rivera y su nueva novia, la bailarina Lola García, han coincidido en una cafetería de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta con Irene Rosales tan solo un día después de que Sandra Aladro señalase en 'El tiempo justo' que el DJ había dicho en un directo que había cambiado un Twingo por un Ferrari, comparando así a su exmujer con su novia.

Leticia Requejo desveló que había podido hablar con Irene Rosales y que le había transmitido que no le había hecho "ninguna gracia" ese comentario, pero que no quería dar más declaraciones sobre esa polémica porque "al final es el padre de sus dos hijas". Tan solo un día después, la expareja habría coincidido en la cafetería de una gasolinera en la localidad en la que han vivido juntos durante tantos años.

Irene Rosales llegaba al local sobre las nueve de la mañana y al ser preguntada por la polémica del Ferrari y el Twingo, comentaba que su novio, Guillermo, "está feliz con el Twingo". Una pullita a su ex, que salía de esa misma cafetería a las diez de la mañana en compañía de su nuevo amor: Lola salía riéndose, pero Kiko salía mucho más contrariado.

Minutos después de las diez, era la exconcursante de 'GH DÚO' la que salía del establecimiento y negaba hacer coincidido con Kiko y su nueva pareja. Unas declaraciones que muchos colaboradores no han considerado ciertas a juzgar por lo pequeña que se veía la cafetería, en la que habían estado al mismo tiempo.

Jessica Bueno, madre del primogénito de Kiko Rivera, ha comentado que "normalmente una cafetería de una gasolinera no es tan grande", poniendo en duda que su ex no hubiera visto a Irene ni viceversa: "Pero puede ser que no quieran decir nada de que se han encontrado por el orgullo de cada uno".