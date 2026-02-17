Logo de telecincotelecinco
Borja Silva

Borja Silva, de 'La isla de las tentaciones', quiere pasar por quirófano para operarse la nariz: el motivo

Borja Silva (LIDLT) quiere pasar por quirófano para operarse la nariz: el motivo
Borja Silva. mtmad
Vai y los colaboradores de 'En todas las salsas' se han reunido una semana más para abordar los 'salseos' más destacados de los últimos días y presentar nuevas exclusivas, además de entrevistar a Violeta Crespo y Edi Insua, exconcursantes de 'GH DÚO'. El programa ya está disponible en Mediaset Infinity y en él han comentado un fragmento del episodio que Borja Silva, novio de Almudena Porras y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', grabó para mtmad la semana pasada.

En su episodio para 'Mi Momento' en Mediaset Infinity, el onubense desveló que no se había sometido a ninguna operación estética, a excepción de haber llevado brackets en los dientes para alinear su sonrisa, pero que se planteaba operarse la nariz y explicó que no era por un complejo. En el vídeo que encabeza este artículo se revela el motivo por que él da y la opinión de los colaboradores de 'En todas las salsas'.

