Edi Insua desvela el motivo real por el que rompió su relación con Elsa Mateos

Ana Carrillo 17 FEB 2026 - 19:02h.

Edi Insua se ha pronunciado sobre el fin de su amistad con su compañera de 'GH' Elsa Mateos

Edi Insua y Violeta Crespo han acudido a 'En todas las salsas' - ya disponible en Mediaset Infinity - para hablar de su futura boda y de los problemas de su relación, pero han abordado otros muchos asuntos, como su relación con otros exconcursantes de 'GH 19', como Elsa Mateos, de la que el gallego fue muy amigo en la casa más famosa de la televisión pero su amistad saltó por los aires poco después de que él fuera expulsado.

Chema Martínez, colaborador del programa presentado por Vai, le ha preguntado a la pareja por Elsa y los dos se han mostrado tajantes: tienen claro que no la van a invitar a su boda porque su relación es nula. "Fue una manipuladora dentro de la casa y fuera ya demostró que a él no le tenía ningún cariño y que con él quería lo que quería", ha asegurado Violeta, que ha tachado a su excompañera de "oportunista".

Edi ha explicado su "decepción" con Elsa llegó una vez que salió de la casa de Guadalix de la Sierra y fue descubriendo cosas que no le encajaban: "Me costó bastante verlo porque yo le tenía cariño". Chema Martínez ha querido ir un paso más allá y les ha preguntado a ambos si piensan que Elsa Mateos llegó a tener sentimientos por el gallego. Tienes su respuesta en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!