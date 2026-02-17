Lidia González 17 FEB 2026 - 17:35h.

El atleta paralímpico asegura que el salto del helicóptero es “uno de sus sueños a cumplir”

Alberto Ávila, concursante de 'Supervivientes 2026': "Soy el primer participante sin pierna en toda la historia"

Compartir







Alberto Ávila era anunciado como segundo concursante oficial de ‘Supervivientes 2026’ hace tan solo unos días y ya ha comenzado a resolver algunas dudas sobre su participación. Nicole Delgado, colaboradora de ‘En todas las salsas’, se ha puesto en contacto con él para conocer todos los detalles y el atleta paralímpico aclara si va a saltar del helicóptero con su prótesis. El creador de contenido se sincera sobre la importancia que tiene este nuevo reto profesional. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el programa completo, para Mediaset Infinity!

A través de sus redes sociales y siempre mediante el humor, el influencer ha compartido cómo se enfrenta a su día a día con una pierna amputada. Ahora, llega el momento de enfrentarse a un gran reto del que tiene muchas ganas: “Me llamaba mucho la atención participar”. Entre otras cosas, una de sus mayores ilusiones es el famoso salto del helicóptero: “Mi empeño es hacerlo bien y no defraudar a nadie”. De esta manera, Nicole Delgado explica cómo quiere realizar este esperado momento.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Montoya y Cristina Porta al ser preguntados por su relación tras ser pillados juntos

Programa completo: Alberto Ávila habla de su participación en ‘Supervivientes’

Alberto Ávila no ha querido esconder la ilusión que le hace convertirse en concursante de ‘Supervivientes’, puesto que tiene muy claro “demostrar que las personas con discapacidad pueden aparecer en los mismos espacios que el resto”. Con muchas ganas de cumplir este gran sueño, asegura que quiere ver “cómo se desenvuelve con su discapacidad”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado!

PUEDE INTERESARTE Nuevos detalles sobre la posible reconciliación de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Descubre quién es Alberto Ávila

Alberto Ávila se convierte en el primer participante de la historia de ‘Supervivientes’ sin pierna. Con las ideas muy claras y muy consciente del papel que quiere llevar a cabo durante el programa, el creador de contenido se sincera y concede sus primeras palabras. ¡Descubre quién es Alberto Ávila!