Ana Carrillo 17 FEB 2026 - 18:32h.

Cada vez que le preguntan a Carla Barber por su situación sentimental, la exconcursante de 'Supervivientes' afirma que está soltera. Hace ya unas semanas que en su ronda de preguntas habitual de los sábados no contesta a esta cuestión y es que John Kha, creador de contenido, ha contado en el programa de esta semana de 'En todas las salsas' - que ya está disponible en Mediaset Infinity - que ha visto a la dueña de las Clínicas Barber en actitud cariñosa con un chico en una calle de Madrid.

John Kha ha explicado que vio a la amiga de Violeta Mangriñán con un chico "moreno, con barbita" paseando por la capital y que estaban "cariñosos". El colaborador del programa que presenta Vai en Mediaset Infinity ha revelado que los pilló cerca de la casa que la doctora tiene en Madrid, de manera fortuita y que no vio un beso entre ellos, pero que sí que notó que estaban "muy cerca".

La última relación conocida de Carla Barber es la que mantuvo con el cirujano plástico Carlos Rubí, con el que rompió en abril de 2024 tras un año y medio de relación. Antes, tuvo otras parejas conocidas como Diego Matamoros, un empresario llamado Joseph Rodríguez - que es el padre de sus dos hijos, Bastian Segundo y Bosco -, el doctor Camilo Esquivel - el único con el que se ha casado - y el futbolista Álvaro Morata.

