El novio de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, muy tajante contra Gilbert, opina sobre la polémica en la que ha estado envuelto

Claudia Chacón le manda un mensaje muy directo a Helena Arauz por su relación con Gilbert

Claudia Chacón ha dado el paso de sentarse frente a las cámaras, por primera vez, con la persona que le ha robado el corazón. Después de contar todos los detalles de su relación y de lo mucho que se ha especulado sobre ello, Sergio, el novio de la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ contesta a Gilbert tras llamarlo “sumiso”. Con muchas ganas de contar lo que piensa, se sincera al respecto y habla sin tapujos. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Durante los últimos meses, la creadora de contenido ha tenido que hacer frente a muchos comentarios respecto a su pareja, poniéndola incluso en cuestión. Ahora que ha dado el paso de hablar claro sobre su relación, no ha querido dejar pasar la oportunidad de reaccionar a una gran polémica que ha vivido. Después de que Gilbert desvelase que ha guardado a Sergio como “el novio sumiso de Claudia”, el aludido tiene muchas cosas que decir: “Se le ha quedado complejo de cuando estaba contigo”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, ha vivido un duro momento por la relación de Helena Arauz y Gilbert, ha querido apoyar a su pareja en esta situación. “Se le habrá quedado un traumita en la cabeza”, asegura tajantemente Sergio. Sin embargo, ha habido algo con lo que la creadora de contenido no ha estado nada de acuerdo y no ha dudado en decírselo a su novio.

A pesar de las polémicas en la que está envuelta, Claudia Chacón no puede esconder la sonrisa al hablar de su novio. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles sobre su nueva relación. Desde cómo se conocieron, sus planes de futuro o incluso desvelar si mantienen una relación abierta, se sinceran como nunca.

Claudia Chacón se sienta frente a las cámaras de mtmad, muy emocionada, para que todos sus seguidores puedan poner cara a la persona que le ha devuelto la ilusión. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el punto en el que se encuentra su relación y contesta a todas las dudas. La creadora de contenido no ha perdido la oportunidad de contestar a Gilbert y cargar contra él. ¡Descubre todo, en Mediaset Infinity!