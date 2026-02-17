Lidia González 17 FEB 2026 - 17:59h.

La actriz habla sobre la maternidad de Úrsula Corberó y confiesa que no se ha puesto en contacto con ella

El original nombre de la bebé de Úrsula Corberó: hay 2.000 en España y es de origen italiano

Compartir







Úrsula Corberó se ha convertido en madre hace escasamente unos días, un hecho que no ha estado exento de polémica después de que su pareja y padre del bebé retomase su trabajo tan pronto. John Kha, colaborador de ‘En todas las salsas’ ha querido saber cómo ha vivido este momento una persona del pasado de la actriz, quien no ha dudado en responder. Andrea Duro reacciona a la reciente maternidad de quien fuera su compañera y se sincera por completo. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

El periodista ha tenido la oportunidad de entrevistar a la actriz en un photocall y no podía dejar pasar la gran pregunta de si se había puesto en contacto con Úrsula para darle la enhorabuena. “No la he felicitado”, asegura la actriz. Andrea explica el motivo por el que todavía no se ha puesto en contacto con la que fuera su compañera y John Kha concluye: “Se venía hablando que no tienen relación”.

PUEDE INTERESARTE Nuevos detalles sobre la posible reconciliación de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Andrea Duro se sincera sobre los invitados de su boda

Además de confesar que todavía no ha hablado con Úrsula Corberó tras dar a luz, a la actriz le ha tocado abordar otro punto que ha levantado mucha polémica. Andrea Duro se sincera sobre los asistentes a su boda y desvela si algunos de los rostros más conocidos con los que ha compartido set van a recibir invitación para el evento. Además, la actriz reconoce con quiénes de estos actores mantiene una estrecha relación después de tantos años.

John Kha no ha dejado pasar la oportunidad de preguntarle a Andrea Duro por la reciente maternidad de Úrsula Corberó y nuevos detalles de su boda. El colaborador de ‘En todas las salsas’ cuenta todos los detalles sobre la conversación que mantuvieron y saca una conclusión al respecto: “Me sorprendió muchísimo ese comentario”. ¡Descubre de qué se trata, en el programa completo, ya disponible en Mediaset Infinity!