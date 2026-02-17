Equipo Outdoor 17 FEB 2026 - 10:03h.

La ganadora de 'Gran Hermano' ha dejado a sus seguidores con la boca abierta tras mostrar la asombrosa evolución de su piel

Sofía Suescun, ganadora de 'Gran Hermano' y también de 'Supervivientes', ha dejado a sus seguidores con la boca abierta tras mostrar la impactante evolución de su piel, después de sufrir un importante brote de acné que se le ha repetido en apenas tres meses.

La influencer de 29 años vivió, hace apenas unos meses, una auténtica pesadilla dermatológica durante su viaje a Tailandia. Sufrió un brote que alteró por completo su cutis, generándole una gran angustia y preocupación. Con total honestidad, la pareja de Kiko Jiménez no dudó en mostrar su rostro al natural, marcado entonces por granitos, imperfecciones y una textura irregular.

Sin embargo, la constancia ha dado sus frutos. La hija de Maite Galdeano ha compartido con sus seguidores una comparativa del "antes y el después" en su piel, en la que se se observan cambios impresionantes, todo fruto del esfuerzo.

En la imagen de septiembre de 2025, se aprecian quistes inflamados, puntos negros y numerosos granos, causados por poros obstruidos por el exceso de grasa. Por el contrario, en su foto de enero de 2026, el cambio es total, luce un rostro luminoso, terso y libre de granos y de marcas. ¿Cómo lo ha hecho?

La ganadora de 'Gran Hermano' no ha dudado en revelar que la clave ha sido la disciplina. "Me puse súper en serio", confiesa en todo lo relativo al cuidado diario de su rostro. Sofía Suescun se ha centrado en una rutina con limpiezas dobles y en el uso de productos específicos para su piel, que han logrado devolverle el brillo y la textura perfecta a su cara. A eso se une una correcta alimentación, que sirve siempre para tener control con los excesos de grasas.

El resultado salta a la vista y ella ya lo exhibe con orgullo en sus últimos historias. Con este gesto, Sofía Suescun demuestra que detrás de los filtros de Instagram existen otras realidades. Su victoria ante este brote es un recordatorio para sus fans de que, con paciencia, disciplina, constancia y los productos adecuados, se pueden lograr unos resultados impresionantes.