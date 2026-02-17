Lorena Romera 17 FEB 2026 - 09:00h.

La exmujer de Kiko Rivera ha reflexionado sobre salud mental y ha develado la razón por la que va al psicólogo

Irene Rosales se emociona con el romántico regalo de Guillermo, su novio

Irene Rosales se ha sincerado a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha explicado el motivo por el que acude al psicólogo. La influencer de Ginés, de 34 años, exconcursante de 'GH DÚO' junto al que fuera su marido, Kiko Rivera, ha compartido unos stories en los que se sincera sobre la importancia de priorizar la salud mental.

La que fuera nuera de Isabel Pantoja lleva meses convertida en el centro de la noticia. En esta ocasión, la madre de Ana y Carlota ha acaparado titulares por su presunto encuentro con Kiko Rivera y su novia, Lola García, después de que él comentase que "ha cambiado un Twingo por un Ferrari".

Aunque Irene Rosales negó haber visto a nadie, las cámaras de 'El tiempo justo' la grabaron saliendo de la cafetería en la que se encontraba la pareja en ese preciso momento. Leticia Requejo, colaboradora del programa, aseguraba que a la andaluza no le había hecho "ninguna gracia", ya que "es el padre de sus hijas".

Sea como fuere, frente a los medios, la que fuera concursante de 'GH DÚO' reaccionaba entre risas, asegurando que su novio, Guillermo, "está encantado con el Twingo". Un Guillermo del que no deja de presumir. Él es su "vitamina" y su "equipo". "Entrenamos juntos, mejoramos juntos, avanzamos juntos, nos superamos juntos...", asegura la creadora de contenido.

Ahora, a través de sus stories, Irene Rosales ha querido detenerse y reflexionar con sus seguidores sobre salud mental, algo que siempre ha sido prioritario para ella, pero ahora más que nunca. Un vídeo en el que ha la exmujer del hijo de Isabel Pantoja explica el motivo por el que ella se pone en manos de profesionales y en el que ofrece a sus seguidores las herramientas necesarias para que puedan seguir sus pasos.

Para la de Ginés es fundamental "encontrar ese ratito en el que escucharnos a uno mismo", y ella considera que la mejor manera de hacerlo es mediante un psicólogo. "Nos hemos acostumbrado a buscar una solución cuando está el problema. Vamos a terapia cuando queremos arreglar o solucionar algo, pero deberíamos enfocarlo de otra manera", señala.

"Ir a terapia sirve para conocernos mejor, cuidarnos, tener más confianza en nosotros mismos, tomar decisiones con más claridad...", precisa la sevillana, explicando las razones por las que ella acude regularmente a terapia.

"Invertir en salud mental es apostar por uno mismo. Muchas veces, por falta de tiempo, ni siquiera nos planteamos ir a terapia", reconoce Irene Rosales, explicando que ella opta por terapias online por este motivo, ya que le es mucho más sencillo poder encajarlo en su rutina. Tal y como explica, lo hace con una aplicación. "Puedo acceder a mi terapia desde donde quiera y cuando quiera", celebra la exmujer de Kiko Rivera.