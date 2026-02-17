Rocío Molina 17 FEB 2026 - 11:10h.

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha compartido un emotivo vídeo en el que ha recordado 31 años después la boda de sus padres

Las curiosidades más desconocidas de la boda de Rocío Jurado y Ortega Cano

Hay una fecha que no se olvida para la prensa rosa y que dio lugar a una de las bodas más mediáticas del siglo: el 17 de febrero de 1995 la cantante Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano se daban el 'sí, quiero' en un enlace que contó con más de 1500 invitados, que estuvo lleno de anécdotas y cuya ceremonia tuvo lugar en una ermita que 'la más grande' mandó construir especialmente para la ocasión. Un día que no vivió en persona su hija Gloria Camila, pero del que ha querido ser partícipe 31 años después con el conmovedor homenaje que ha compartido ahora.

La colaboradora de 'El tiempo justo' y de 'Fiesta' ha demostrado que la admiración que siente por sus padres perdura en el tiempo y que pese a que perdió a su madre siendo una niña, la huella que dejó en ella es imborrable. Tanto es así que la exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido un conmovedor vídeo con algunos de los momentos más épicos de la llegada de sus padres a la ermita de la Santísima Trinidad y la celebración en la finca Dehesa Yerbabuena.

En las imágenes que la influencer de 29 años ha compartido a través de sus historias de Instagram y que han devuelto a la memoria colectiva esta boda histórica se puede ver a la de Chipiona, que es la viva imagen de la felicidad, entrando en el templo de mano de su hermano Amador Mohedano y todo ello bajo la atenta mirada de Ortega Cano y de un país que les idolatraba.

La colaboradora televisiva ha hecho un paréntesis de todas las polémicas que han girado en torno a ella y el 'triángulo amoroso' que han protagonizado también Manuel Cortés y su ex Álvaro García tras su comentado viaje a Venecia. Dejando eso atrás, Gloria Camila ha reivindicado sus raíces y un momento en el que la unidad familiar comenzó a partir de esta boda legendaria entre Rocío Jurado y Ortega Cano.

Gloria Camila ha acompañado este vídeo con el icono de una estrella, en honor a su madre fallecida que siempre recuerda y de un corazón, del amor que siente por sus padres. Con emoción, melancolía y orgullo no ha dudado de presumir de la historia de amor de la cantante y el torero 31 años después tras todas las tormentas mediáticas que han girado en torno a ellos.