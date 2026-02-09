Lorena Romera 09 FEB 2026 - 15:06h.

Las imágenes que confirmarían la relación entre Montoya y Cristina Porta

Montoya se pronuncia sobre la posibilidad de tener una conversación con Anita Williams cuando salga de 'GH DÚO'

Compartir







Montoya y Cristina Porta han sido pillados juntos. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y la periodista han sido fotografiados disfrutando de un plan que ha hecho que muchos apunten a que podríamos estar ante una nueva e inesperada pareja. Las imágenes podrían confirmar la relación entre el de Utrera y la de Lleida. Además, hay testigos que aseguran que se les pudo ver en actitud cariñosa y cómplice.

Lo que parecían unos simples stories en sus respectivas redes sociales, han sido las pistas para que los usuarios de las redes sociales hilen y apunten a un posible romance entre el exnovio de Anita Williams (que acaba de enterarse de su accidente a su regreso de Maldivas, donde ha estado grabando la nueva entrega de 'Universo Calleja') y la que fuera concursante de 'Secret Story'.

El plan en cuestión ha sido el partido de liga que enfrentaba al Atlético de Madrid y al Betis, y que se celebraba ayer domingo a las 18:30 en el estadio Metropolitano de Madrid. "Pocas horas de sueño, pero hoy no puedo dejar solo a mi Betis", decía el andaluz a través de su perfil de Instagram.

PUEDE INTERESARTE El significativo mensaje de Montoya ante la reaparición de Anita Williams y Manuel González

Canal de Whatsapp de Telecinco

Y Cristina Porta, más de lo mismo: "Vamos, mi Betis". Un grito de aliento que poco después tenía que explicar. "Muchos me estáis diciendo que soy una chaquetera porque soy del Madrid, pero yo siempre he dicho que, después del Madrid, mi corazón es bético", aclaraba. Y parece que ahora lo es un poquito más, pues podría haber iniciado una relación sentimental con Montoya.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque ninguno de los dos mostraba al otro en sus respectivas publicaciones, el lugar donde estaban ubicados en el Metropolitano era exactamente el mismo -tal y como se puede comprobar en sus stories-. Además, después del encuentro, la pareja disfrutaba de unas copas de vino y un picoteo, tal y como enseñaba la periodista, donde sí dejaba ver que había ido al partido acompañada de alguien.

Que estaban juntos se ha confirmado a través del Instagram de 'la cuernis', a quien le han llegado imágenes de aficionados que fotografiaron a la pareja mientras disfrutaban del partido. Son ellos quienes aseguran que Cristina Porta y Montoya estuvieron esos 90 minutos de encuentro en actitud "cómplice, muy cariñosos". Incluso hay quien afirma que había "mucho tonteo".

Reacciones tras conocerse la relación de Montoya y Cristina Porta

En la publicación en cuestión, los usuarios de las redes ya celebran esta posible nueva relación. "Ojalá estén juntos", "son una parejaza", "me encantan juntos", "o "me parece genial". Eso sí, también están los que no se lo creen y apuestan a que se trataría de una relación de conveniencia. "Ella busca estar de nuevo en el foco", "vaya dos personajes, tal para cual", "él va donde ve dinero", "terroríficos los dos" o "Dios los cría y ellos se juntan".