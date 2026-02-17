Chenoa desmentía los rumores sobre una nueva ilusión hace apenas una semana.

Primeras declaraciones de Chenoa después de que Eduardo Inda la relacionara “con un profesional de la medicina”: “Nada que ver… es mentira”

Eduardo Inda desvelaba la semana pasada en el programa que Chenoa podría estar enamorada de nuevo, pero Chenoa lo desmiente. La revista 'Lecturas' tiene las pruebas, y Luis Pliego, su director, da todos los detalles en 'El tiempo justo'.

Luis Pliego desvela la identidad de la nueva ilusión de la cantante: “Tenemos muchas imágenes de archivo por quien es el personaje. Chenoa está con su exmarido, Miguel Sánchez Encinas, se están dando una segunda oportunidad”.

Luis Pliego: "No quieren poner nombre a lo que están viviendo"

Luis Pliego da más detalles sobre la relación: “Ellos lo están compartiendo con muy pocas personas, es muy probable que una de ellas sea Eduardo Inda. Se ven de momento como novios, cada uno en su casa, y están felices. Cuando Chenoa dice que no está enamorada, ella lo explica porque está harta de ser la del chándal gris, no quiere volver a hablar de cómo está su corazón”.

Además, añade: “No quieren poner nombre a lo que están viviendo. Están juntos, se están reencontrando, retomando su relación. De momento no son pareja al uso, no se van a casar de nuevo y, sobre todo, ella no quiere dar una explicación, pero sí es verdad que el círculo más íntimo de ambos lo sabe”.