El aplaudido discurso de Joaquín Prat sobre el gasto en 'merchandising' de la DGT: "Es de traca"

la DGT gasta cientos de miles de euros en merchandising

Socavones, baches, grietas y carreteras al límite: un riesgo que cada vez es más preocupante. Aunque el Gobierno asegura estar invirtiendo, esas inversiones no se notan en las carreteras españolas, un problema que no debe preocupar a la DGT, que se ha gastado 400.000 euros en 'merchandising': coches de juguete, gorras, camisetas, tazas… todo tipo de regalos corporativos.

Carreteras desatendidas y condiciones laborales que ponen en riesgo vidas, como la de los guardias civiles, vehículos obsoletos, algunos superando los 500.000 kilómetros; averías constantes y medios insuficientes. Una situación que ha hecho saltar las alarmas.

Joaquín Prat: "¿Quién quiere una gorra de la DGT?"

Joaquín Prat ha reaccionado al 'merchandising' de la DGT en 'El tiempo justo': “¿Quién quiere una gorra de la DGT? ¿Para qué quiero una gorra de la DGT si no soy trabajador? Lo que sí noto cada vez que cojo la moto es que los que vamos en moto nos jugamos la vida todos los días. Es de traca lo de este país”.

Antonio Naranjo señala que, más allá de la anécdota, este ha sido el año con mayor recaudación, y Joaquín Prat explica el motivo: “Hay radares a mansalva, cada vez más. La carretera está hecha una mierda, pero radares hay vayas por donde vayas”.