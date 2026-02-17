Paola Olmedo estalla contra José María Almoguera tras conocer su deuda con Hacienda

El director de la revista Semana, Jorge Borrajo, ha sacado a la luz una información comprometida sobre uno de los colaboradores de El tiempo justo. Según explicó en el programa, uno de sus tertulianos mantiene una deuda de varios miles de euros con Hacienda, un asunto que hasta ahora no había trascendido públicamente.

Tal y como desveló el periodista, la persona afectada es José María Almoguera, quien adeudaría más de 8.500 euros a la Agencia Tributaria. Una información que cobra especial relevancia después de que, el pasado viernes, el propio colaborador reconociera ante sus compañeros que no estaba al día de sus obligaciones fiscales, generando sorpresa y un intenso debate en plató.

"Hacienda le reclama a José María Almoguera casi 8.500 euros. Los motivos de no firmar el divorcio es la deuda. La exclusiva la cobraron los dos, pero la deuda se reclama al hijo de Carmen Borrego porque es el que factura", explicaba Jorge Borrajo con rotundidad, apuntando directamente a las consecuencias personales y legales de esta situación. Según se comentó, este problema económico estaría influyendo incluso en la firma definitiva de su divorcio.

Todos los frentes de José María Almoguera

La información dejó visiblemente impactado al presentador Joaquín Prat, quien no ocultó su sorpresa al conocer la cuantía exacta de la deuda. Prat confesó en directo que la cifra le parecía muy elevada y que no esperaba una situación de este calibre en uno de los colaboradores habituales del espacio.

Este nuevo frente se suma así a los asuntos personales que rodean a José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y vuelve a situarlo en el centro de la actualidad mediática, evidenciando cómo los problemas fiscales pueden terminar teniendo un fuerte impacto tanto en el ámbito privado como en el profesional.

"¿Qué molesta más, Hacienda o el divorcio?"

Tras la polémica generada en plató, la exmujer de José María Almoguera, Paola Olmedo, ha reaccionado a las informaciones sobre la supuesta deuda con Hacienda y su posible relación con la firma del divorcio. Olmedo aseguró que desconocía por completo que su exmarido debiera 8.500 euros al fisco, aunque reconoció que ahora empieza a entender “la presión” que él estaría sintiendo.

Preguntada por si esa presión estaría vinculada a la urgencia por firmar el divorcio, Paola se mostró cauta y negó que ambas cuestiones estén necesariamente relacionadas. Sin embargo, admitió que “parece que él impone esa condición”, en referencia a que la firma del divorcio estaría condicionada a la resolución del problema económico.