Ayer, Eduardo Inda soltaba la bomba en 'El tiempo justo' sobre la situación sentimental de Chenoa, quien podría estar de nuevo enamorada. Desde que en 2023 se separara de su marido, no se ha vuelto a conocer ninguna nueva ilusión de la cantante, a pesar de los rumores de reconciliación con él, los cuales ella no dudaba en negar. Hace apenas un mes confesaba que su corazón estaba totalmente cerrado.

En el programa, Eduardo Inda explicaba la bomba: "Chenoa está ahora con un tipazo, con alguien que yo conozco y yo creo que están muy felices". Además, añadía que no era nadie conocido: "No, es un profesional de la medicina de primer nivel, un fuera de serie".

Chenoa: "Trabajo sí que tengo mucho, entonces no tengo tiempo de lo otro"

Además, da más detalles sobre él: "A mí es lo que me cuentan, pero no me lo ha contado él. Es un hombre de mi edad, aunque parece que tiene 20 años menos que yo. Pero a él no le gusta nada la exposición mediática".

'El tiempo justo' ha podido obtener las primeras declaraciones de Chenoa sobre el asunto: "Nada que ver... ni ganas, es mentira. Nada que ver. Trabajo sí que tengo mucho, entonces no tengo tiempo de lo otro".