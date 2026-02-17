Gemma Camacho se estrena como colaboradora en 'El tiempo justo'

La reacción de Gemma Camacho a la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Yo le deseo cosas bonitas"

Compartir







La llegada de Cayetano Rivera y Tamara Gorro al aeropuerto de Barajas desató una auténtica revolución mediática. Sonrientes, relajados y sin intención de esconderse, la pareja se enfrentó por primera vez a la prensa tras destaparse su romance, dejando atrás su escapada a Maldivas y mostrando complicidad incluso en medio del foco público.

Las imágenes, emitidas en ‘El tiempo justo’, reflejaron a una pareja cómoda con la exposición, entre bromas, risas y declaraciones breves que confirmaban su buen momento personal. “Siempre de vacaciones y siempre se está bien”, comentaba él con naturalidad ante los micrófonos.

El debate llegó al plató, donde Gemma Camacho debutó como colaboradora y se pronunció con sinceridad sobre la situación. Camacho recordó los rumores pasados que la vincularon con Cayetano Rivera y reconoció que no fue una etapa sencilla: “Lo he pasado mal”, confesó, aludiendo a comentarios y especulaciones que, según explicó, no siempre fueron adecuados. Además, la periodista confesó la relación que tuvo con el torero: "Fue una amistad especial", explicaba.

¿Qué opina de la relación entre Cayetano y Tamara?

Aun así, la colaboradora quiso lanzar un mensaje claro de respeto y sororidad. “Si no nos respetamos las mujeres entre nosotras, vamos mal. Lo importante es que la gente sea feliz”, afirmó, mostrándose comprensiva con la nueva relación y defendiendo que el amor, cuando es auténtico, debe celebrarse sin prejuicios.

El tema también fue analizado por otros tertulianos como Luis Pliego, Gloria Camila Ortega Moedano y José Antonio Canales Rivera, quienes coincidieron en que la pareja afronta ahora el reto de mantener su historia bajo la presión mediática.

Mientras tanto, Cayetano Rivera y Tamara Gorro continúan con su día a día en España, encadenando citas y apariciones juntos, dejando claro que, al menos por ahora, viven su relación con naturalidad y sin esconderse.