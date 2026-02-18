Los antagónicos looks de Anabel e Isa Pantoja en la premiere de 'Los Bridgerton'

Rocío Molina 18 FEB 2026 - 11:53h.

Las primas y exconcursantes de 'Supervivientes' dividen a las redes con sus looks en la premiere de 'Los Bridgerton': estilos opuestos

La emotiva felicitación de Anabel Pantoja a su primo Kiko Rivera por su 42º cumpleaños: “Me alegro de que seas feliz”

La cara y cruz de los looks de Anabel e Isa Pantoja en la alfombra roja del estreno de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' podría ser en sí mismo un cotilleo más con el que la narración de Lady Whistledown comenzaría cualquier capítulo. Las primas y exconcursantes de 'Supervivientes' han acaparado todos los flashes del exclusivo baile de máscaras celebrado en el Casino de Madrid por los vestidos y estética escogida para integrarse en la sociedad inglesa. La hija y sobrina de Isabel Pantoja han demostrado que son muy distintas y que tienen formas antagónicas de entender esta estética. Su duelo de estilos:

Pese a que ambas coinciden y han confesado que son "muy románticas" y fans de la serie, Anabel Pantoja y la hermana de Kiko Rivera han protagonizado ellas mismas su propia trama al acudir a este evento. No solo por lo deseado de ver ese posado juntas, sino también por comprobar que son muy distintas y sus looks han dividido a sus seguidores en dos bandos. ¿Cuál de las dos iba más acertada para esta alfombra roja?

Por su parte, Anabel Pantoja ha optado para acudir al estreno por un modelo total black con vestido de palabra de honor y mucho volumen. Al tratarse de un baile de máscaras y para adoptar más misterio, la que fuera finalista de 'Bailando con las estrellas' ha optado por guantes largos y una máscara negra de plumas que han dado a su look un aire elegante y sofisticado.

Algunos han calificado a Isa Pantoja y su look como un intento de ser 'el diamante de la temporada', el título que otorga en la serie la reina Carlota a la debutante más destacada, bella y codiciada de Londres. La mujer de Asraf Beno ha apostado por un vestido de Aurora Gaviño entre color blanco y crema con encajes, pedrería y transparencias en las mangas.

Frente a lo que ha lucido su prima Anabel Pantoja, Isa tampoco se ha dejado para esta cita los guantes blancos y de rejilla en su casa y la máscara veneciana en el mismo color y con plumas. A diferencia de la sobrina de la tonadillera, esta ha pretendido dar una sensación de más dulzura y algunos han bromeado con que si iba por segunda vez vestida de novia.

El resultado ha sido un duelo de estilos en el que Anabel Pantoja ha representado el drama y la sobriedad, mientras que Isa Pantoja ha apostado por el romanticismo de la época con un look que algunos califican que desprende "dulzura". ¿Cuál es vuestro favorito?