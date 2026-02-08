El plan de Anabel Pantoja para transformar el cuarto de su hija Alma

Equipo Outdoor 08 FEB 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' a través de sus historias de Instagram, ha compartido el plan de reforma que tiene preparado para el dormitorio de su hija

Anabel Pantoja cuenta la mala noche que ha pasado con Alma, su hija en común con David Rodríguez

Anabel Pantoja ha hecho partícipes a sus seguidores, en muchas ocasiones, de sus mejores recomendaciones tras la llegada de la pequeña Alma. Sin embargo, la exconcursante de 'Supervivientes' ya tiene la vista puesta en el futuro. A través de sus historias de Instagram, ha compartido el plan de reforma que tiene preparado para el dormitorio de su hija.

La habitación de Alma tiene el mar como fuente de inspiración. El diseño, realizado por un experto interiorista, destaca por un impresionante cabecero tapizado y acolchado que recorre gran parte de la pared principal. Con formas de olas y una paleta en tonos arena y azul. Esta pieza no es solo estética, sino clave para el futuro. La influencer ha priorizado la seguridad de la pequeña para cuando empiece a moverse con total libertad.

Actualmente, el cabecero solo rodea una pequeña parte de la cuna, pero el gran cambio llegará pronto con la sustitución de la cuna. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' tiene claro que instalará una cama nido de 2 metros x 90. Este cambio se realizará en breve, ya la creadora de contenido ha confesado: "A ella le gusta más la cama, le vamos a poner una con sus barreras, por supuesto".

Pero la transformación no acaba ahí. Anabel Pantoja ha decidido prescindir de una cómoda y de el cambiador, confesando con naturalidad que a este último apenas le da uso: "Siempre la acabo cambiando en la cama", admite. Al eliminarlo, ganará el espacio necesario para reorganizar el mobiliario, ya que su idea final es desplazar la cuna a esa zona para liberar el hueco principal donde irá la nueva cama.

En cuanto al almacenaje, el armario lleno de ropa pero muy bien organizado, se mantendrá igual, pero habrá una novedad importante, la instalación de una puerta. Actualmente la habitación no cuenta con ella, y la colaboradora planea colocar una definitiva para cerrar el cuarto y que Alma tenga su propio espacio privado.

Anabel Pantoja ya ha mostrado un primer boceto de cómo lucirá la habitación con la nueva cama nido, y el resultado parece encajar a la perfección, tanto en medidas como en estilo. Sin duda, un refugio perfecto para que Alma crezca y una gran fuente de inspiración para todos su comunidad.