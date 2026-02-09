Natalia Sette 09 FEB 2026 - 19:20h.

La colaboradora de televisión le dedica unas bonitas palabras por el cumpleaños a su primo Kiko Rivera

Kiko Rivera celebra su 42º cumpleaños en uno de los momentos más dulces de su vida personal. Rodeado del cariño de su pareja, Lola García, que también lo ha felicitado , el hijo de Isabel Pantoja no ha dejado de recibir mensajes de amor y apoyo. Entre todos ellos, destaca la emotiva felicitación de su prima Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja ha querido felicitar públicamente a Kiko a través de sus redes sociales, demostrando una vez más la buena relación que existe entre ambos desde hace años. A pesar de los altibajos familiares que han marcado a los Pantoja, Anabel y Kiko han mostrado en los últimos años una relación cercana, de apoyo mutuo y complicidad, especialmente en los momentos más delicados.

“Feliz cumpleaños Kiko”, ha comenzado escribiendo Anabel junto a una tierna imagen de ambos de pequeños. La influencer ha continuado su mensaje haciendo referencia también a sus sobrinos, los hijos del cantante. “Que sigas cumpliendo tus sueños rodeados de tus niños”, ha puesto.

Anabel no ha dudado en mostrar lo feliz que se siente al ver a su primo atravesar una etapa tan positiva, llena de amor y alegría desde que conoció a Lola. “Me alegro muchísimo de que seas feliz”, ha escrito con total sinceridad. Tras el complicado momento que pasó su primo con la separación de Irene Rosales, Anabel ha querido destacar la alegría que le da verlo por fin feliz de nuevo.

El mensaje ha terminado con una frase contundente y muy significativa: “TE LO MERECES”. Unas palabras que resumen los sentimientos de Anabel, quien siempre ha defendido a Kiko públicamente cuando lo ha considerado necesario y que ha sido testigo de sus momentos más difíciles.

Esta felicitación llega en un contexto muy especial para el hermano de Isa Pantoja. Desde que hizo pública su relación con Lola García, Kiko se muestra más ilusionado que nunca, compartiendo su felicidad sin miedo a las críticas. Algo que su prima ha querido destacar y ponerlo en valor un día tan especial como hoy.