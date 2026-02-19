Logo de telecincotelecinco
Conflictos familiares

La contundente opinión de Patricia Pardo al comunicado de Mar Flores sobre el conflicto entre Carlo Costanzia y sus primos Diego y Laura Matamoros

Patricia Pardo opina sobre el comunicado de Mar Flores acerca del conflicto de Carlo Costaniza y Diego y Laura Matamoros
Laura Matamoros y Patricia Pardo en 'Vamos a ver'. Telecinco
El conflicto entre los hijos de Marián y Mar Flores ha llegado a su punto álgido después de que Diego Matamoros haya asegurado que su primo Carlo Costanzia se presentó "de forma amenazante y agresiva" en casa de Laura Matamoros y haya comentado que debería "haber dormido en un calabazo". Alejandra Rubio ha desmentido en 'Vamos a ver' que su novio acudiera a casa de su prima Laura y también ha roto su silencio Mar Flores, madre de Carlo y tía de Diego, que ha emitido un comunicado en Instagram sobre el que ha dado su opinión tanto Patricia Pardo como la propia Alejandra.

"Me resulta inevitable no pronunciarme ante lo ocurrido en las últimas horas. Para mí y para toda mi familia esta situación no está siendo fácil ni creo que del todo justa. Quiero y adoro a mi hijo, y quiero y adoro a mi sobrina Laura. Y precisamente por el cariño que ha existido siempre entre ellos creo que estos temas deberían tratarse en la intimidad y con respeto. Tal y como se lo he transmitido a ambos tras lo sucedido", dice Mar Flores en su comunicado.

La modelo ha continuado diciendo que "se están diciendo palabras muy duras" y ha recordado que "las palabras pesan y tienen consecuencias", por lo que ha pedido "cordura, respeto y responsabilidad". También ha respondido a su sobrino Diego, que le acusó de no pronunciarse en el photocall del evento al que acudió hace un par de días y en el que le preguntaron por el tema: "No me pronuncié el otro día en el photocall porque, como dije a principios de año, no quiero hablar por nadie que no sea yo. Lo hago para proteger la paz y la tranquilidad de toda mi familia".

Las declaraciones de Mar Flores en el photocall al que se refiere Diego Matamoros

Al escuchar sus palabras, Patricia Pardo le ha confesado a Alejandra Rubio que le ha parecido que ha sido "muy tibio": "Entiendo que ella adora a su sobrina, pero es que a quien están acusando a su hijo. Esta vez se ha cruzado una línea muy peligrosa porque están acusando a su hijo de un delito". La hija de Terelu Campos ha asegurado que ella entiende a su suegra y su decisión de haber emitido este comunicado y no uno más contundente en defensa de Carlo Costanzia: "Tiene su imagen y no se querrá meterse en todo esto porque no es su forma de actuar ni de pronunciarse".

