Cantora ha sido vandalizada: el mal estado en el que se encuentra la finca en la que Isabel Pantoja vivió con Paquirri en 'Fiesta'

'Fiesta' comenzaba la tarde del sábado con una impactante noticia de última hora sobre Cantora, la famosa finca en la que Isabel Pantoja vivió con Paquirri y que durante muchos años fue un punto clave en la prensa de corazón, ha sido vandalizada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un equipo del programa se trasladaba hasta allí para comprobar el estado de la casa.

Era el reportero, José Manuel Ávila, quien desde Medina Sidonia (Cádiz), ubicación en la que se encuentra Cantora, comunicaba en directo las condiciones en las que se encuentra actualmente la finca: "Hace unas horas llegaba una información que nos decía que cantora había sido vandalizada. Es cierto".

"¿Recordáis esa mítica puerta de Cantora, con ese nombre que ponía nombre, nunca mejor dicho, a la finca? Pues esos azulejos han sido arrancados", declaraba el periodista, que seguidamente mostraba los restos que habían quedado en el suelo del cemento que sujetaba los azulejos: "Han dejado sin nombre a Cantora".

Además, el reportero desvelaba que pudo hablar con unos vecinos y estos le han asegurado que ayer, en torno a las ocho de la tarde, "se vieron luces en la finca". ¿Han estado Agustín e Isabel Pantoja de visita en Cantora? ¿Conoce la cantante las condiciones en las que se encuentra su finca?

Aurelio Manzano, sobre Isabel Pantoja y el estado de Cantora: "Se ha enterado por 'Fiesta'"

Tras conocer esta información, el colaborador de 'Fiesta', Aurelio Manzano, revelaba que Isabel Pantoja no conocía el estado actual de Cantora y que, mucho menos, había sido ella la que arrancó los azulejos en su mudanza a Canarias, en la que se llevó casi todas sus pertenencias: "Hace unos minutos acaba de sonar mi teléfono, una persona muy cercana a ella que dice que se está enterando de todo esto que está pasando por 'Fiesta'".

"No tenía ni idea de que se han llevado el cartel y mucho menos de que hay gente dentro de la casa. Todo esto se ha enterado por este programa", le explicaba el colaborador Aurelio Manzano a Emma García. ¡Dale play al vídeo y descubre las imágenes del estado en el que se encuentra de Cantora!