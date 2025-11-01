Jorge González, entre lágrimas, relata algunos de los episodios más duros de su infancia debido al acoso escolar

Cada sábado, Jorge González muestra todo su talento sobre la pista de baile de 'Bailando con las estrellas'. El cantante es uno de los participantes más aventajados de este programa que presenta Jesús Vázquez cada sábado en Telecinco. Pero no todo serían éxitos en la vida del artista, pues Jorge González tiene un duro pasado a su espalda, tal y como reveló en la gala pasada, donde se rompió al hablar del bullying que sufrió de niño en el colegio.

Durante su entrevista en 'De viernes', el cantante hablaba en profundidad cobre su complicada infancia debido al acoso escolar y no podía evitar romper en llanto al recordar uno de los muchos duros episodios que vivió: "Tendría diez años y en el colegio nos dieron una receta para hacer un pastel. Muy emocionado pido ayuda a mi familia para hacer el pastel. Lo llevé al colegio, vino el recreo y cuando vuelvo estaba lleno de escupitajos", relataba el invitado con la voz completamente rota

"La pregunta siempre era, ¿Por qué? ¿Qué he hecho? No lo entendía". El acoso que sufrió, como el mismo explicaba, también era debido a su etnia gitana e, incluso, una profesora llegó a decirle que no le iba a corregir un examen porque "era gitano e iba a terminar en un mercado". En cuanto a su familia, Jorge explicaba: "Mi madre claro que lo notaba, ya sabía que yo en clase por ser gitano iba a ser foco de burla, pero no sabía casos"

Jorge González manda un bonito mensaje a su 'yo' del pasado

"Esto te va a acompañar el resto de tu vida, la inseguridad, el querer esconderte. Es muy duro de gestionar", explicaba el invitado sobre su dura infancia. No obstante, Jorge explicaba que nunca se rindió porque dentro de él había "una voz que lo animaba a seguir adelante". Al final de su intervención, se proyectaba una imagen suya de pequeño y el cantante le dedicaba unas palabras a su 'yo' del pasado que eran aplaudidas por todo el plató: "Mira dónde estoy'.