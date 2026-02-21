Logo de telecincotelecinco
Tamara Gorro y Cayetano Rivera dan un importante paso en su relación: el significativo destino de su segundo viaje

'Fiesta' desvela en exclusiva el destino del segundo viaje de Tamara Gorro y Cayetano Rivera: "Es un gran paso"
El destino del segundo viaje de Tamara Gorro y Cayetano Rivera. telecinco.es
Es sin duda la pareja de la temporada. Hace tan solo unos días salía a la luz la noticia: Tamara Gorro y Cayetano Rivera han iniciado una relación. La influencer y el torero comenzaban a salir hace más o menos tres meses y los medios lograban captarles por primera vez juntos el pasado domingo a su regreso de un viaje con amigos.

Lejos de esconderse, la pareja se muestra feliz ante los medios y 'Fiesta' ha podido saber el destino del que ya es su segundo viaje juntos. El paparazzi Sergio Garrido pedía paso a Emma García para dar todos los detalles:

"Tamara y Cayetano están en Sevilla, han viajado juntos a la ciudad de él. Anoche salieron a cenar con otra persona que no sé quién es y me dicen que no se esconden. Ahora mismo están en casa de Cayetano y están a punto de salir para ir a cenar de nuevo. Ellos están muy tranquilos, fueron a cenar a un restaurante muy céntrico de Sevilla que siempre está hasta los topes, así que no se esconden para nada".

Pero Omar Suárez, íntimo amigo de Tamara Gorro, no está del todo de acuerdo con las informaciones del paparazzi. Omar asegura que, aunque es cierto que la pareja está en Sevilla, no es cierto que este sea el segundo viaje de Tamara y Cayetano: "Ya os digo yo que este no es el segundo viaje que hacen juntos, os aseguro que han hecho más aunque no hayan salido a la luz".

