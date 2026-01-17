Antía Troncoso 17 ENE 2026 - 01:40h.

Rocío Flores acusa a Terelu Campos de haber tenido conocimiento del documental antes de su emisión en marzo de 2021

Rocío Flores se sienta en el plató de '¡De viernes!' tras protagonizar un durísimo 'scoop' la semana pasada para este mismo programa. La nieta de Rocío Jurado, que ha ganado recientemente la denuncia por delito de revelación de secretos que interpuso a los creadores del documental 'Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva', llegaba dispuesta a contarlo todo y a responder a todas las preguntas de los colaboradores.

El pasado viernes, Rocío Flores rompía su silencio en el programa de Santi Acosta y Bea Archinona en un 'scoop' en el que contaba el infierno que ha vivido en los últimos años por la publicación del documental de su madre. La nieta de Rocío Jurado hablaba sobre el último encuentro que tuvo con su progenitora en los juzgados y, entre lágrimas, desvelaba si tiene pensado tomar acciones legales contra ella.

Rocío Flores contra Terelu Campos: "Tienes muy poca memoria"

Esta noche, Rocío Flores se abría en canal y contaba con todo lujo de detalles todo lo que ha vivido desde que se emitió el documental de su madre y las consecuencias psicológicas que esto tuvo para ella. Asimismo, la invitada hablaba sobre el intento autolítico de su madre y aseguraba que nunca ha dudado del sufrimiento de nadie, aunque, ponía en duda que este suceso se produjese por la entrada de su padre en la casa de 'GH VIP'.

Algo que como comentaba Antonio Rossi, la justicia también sentenció: "El juez le dice lo que le pasa en agosto no tiene nada que ver con su marido y su hija porque se sabe en septiembre y, además, ella lo presenta en noviembre". Un afirmación que hace que Rocío se dirigiese a Terelu Campos, que antes le preguntaba si no creía en el dolor de su madre, y aprovechase para lanzarle una acusación.

"He visto que el otro día dijiste aquí que tú te enteraste del documental como todos los mortales y creo que tienes muy poca memoria porque en un programa en 'Viva la vida' le dijiste a Emma que antes de se emitiera el documental mi madre te llama y te dice que ya lo ha hecho", señalaba Rocío. Ante estas palabras Terelu responde que ella solo lo supó unos ocho días antes.

Sin embargo, Rocío Flores no se cree sus palabras y añade: "En el 2015 tu madre hace unas declaraciones y dice que hay ciertas cosas de la vida de mi madre que ella no va contar porque mi madre no va a verbalizar. Pues tú recoges ese vídeo y textualmente dices: "Máma tengo las respuesta a tu pregunta: "Sí, vas a estar viva para que él día que esto pase y ella pueda hablar". Por lo tanto, tú tenías conocimiento del documental". Algo que Terelu negaba rotundamente.

El gran zasca de Rocío Flores a Terelu Campos

Más adelante, se producía otro momento de alta tensión entre Terelu y Rocío en el que la invitada le soltaba un gran zasca a la colaboradora haciendo referencia a la defensa de esta a Carlo Costanzia frente a las acusaciones de Mar Flores: "El otro día para tu consuegro tenías que tener el código penal y la constitución en la mano y ahora, que yo te estoy diciendo que se ha pronunciado la justicia y mi madre no lleva razón, ¿no? ¿Para tu consuegro si y para mi padre no? ¡Qué injusto!"

Una declaración que sentaba fatal a Terelu Campos y que inmediatamente se defendía: "¿Alguna vez en la vida me has escuchado pronunciar alguna palabra constitutiva de delito hacia tu padre?", a lo que Rocío contestaba tajante: "Te agradezco públicamente que nunca lo hayas llamado maltratador porque si lo hubieses hecho estarías metida en la querella que tiene contra el resto de tus compañeros".