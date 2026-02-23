El padre de la reina Letizia explica, preocupado, que han estado "a punto" de bloquearle la cuenta del banco

Jesús Ortiz ha recurrido a las redes sociales, donde suele manifestar sus opiniones y reflexiones, para narrar la última situación que ha vivido

El padre de la reina Letizia denuncia haber sido víctima de un intento de estafa

El padre de la reina Letizia ha vuelto a situarse en el foco mediático. Este pasado domingo, 22 de febrero, Jesús Ortiz ha estallado y ha utilizado las redes sociales para explicar, preocupado, que han estado "a punto" de bloquearle su cuenta del banco.

El suegro del rey Felipe ha recurrido a X -antes Twitter-, donde el periodista suele ser muy activo y suele compartir sus opiniones, para manifestar la situación que ha vivido.

"Domingo a medio día: alerta de que mi cuenta está "a punto de ser bloqueada" y de que me ponga en contacto con el banco. Llamo. Me hacen que revisemos documentos y, como están todos en orden, que los volverán a revisar, pero que me van a llamar o que pase por una oficina", ha narrado.

El ovetense ha explicado con detalle lo ocurrido, mostrando su sorpresa ante el procedimiento seguido por el banco y deslizando incluso la posibilidad de que se tratara de una maniobra comercial.

"Digo que prefiero llamar yo, si es necesario, y que me diga la razón de pasar por una oficina cuando la cuenta se abrió online. Cri, crí, cri… ¿Estarán queriendo manipular al cliente para intentar alguna acción comercial? Al loro", sentencia, evidenciando así su desconcierto ante una situación que, según ha subrayado, no quedó del todo aclarada.

Sobre Jesús Ortiz

Divorciado de Paloma Rocasolano, madre de la reina, Ortiz suele ser muy discreto en lo que respecta a su vida privada. Letizia y sus hermanas, Telma y Érika -fallecida el 7 de febrero de 2007- son sus tres hijas, fruto de su matrimonio con la abuela de Leonor y Sofía. Sin embargo, su historia de amor llegó a su fin en 1999.

Poco después, el periodista inició una nueva relación con Ana Togores, con quien volvió a contraer matrimonio dos meses antes de la boda de su hija con Felipe VI en 2004.

Ambos viven discretamente a las afueras de Madrid y, a diferencia de otros familiares de miembros de la Casa Real, no ha optado por un silencio absoluto, sino que se mantiene activo en las redes sociales compartiendo sus opiniones, experiencias y reflexiones.

La última vez que se dejó ver junto a la familia real fue en mayo de 2023, cuando se personó a la graduación de su nieta, la infanta Sofía, y protagonizó una bonita estampa familiar. Incluso fue inmortalizado junto a la princesa Leonor dándole un beso en su mano.