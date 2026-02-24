Leticia Requejo confirma el regreso de Shakira a España: “Viene a Madrid en septiembre”

Shakira regresa a España tras sus problemas con Hacienda y sus dificultades personales

Exclusiva | Shakira vuelve a España: la cantante elige Madrid como sede de su gira en Europa

Shakira le da a España una nueva oportunidad. Sandra Aladro lo adelantaba hace menos de un mes en 'El tiempo justo': la cantante volverá a nuestro país, a pesar de no haber tenido con él una relación idílica. Fue condenada a pagar una multa de más de siete millones de euros por fraude a la Hacienda Pública, un pellizco que para ella supone poco en comparación con lo que ha ganado, siendo actualmente la artista latina que más ingresos ha generado en una gira.

La cantante ya no llora, pero si olvida. Este regreso podría suponer una reconciliación con el país que la vio sufrir públicamente, tanto por sus problemas económicos como por sus dificultades sentimentales con Piqué. Ahora todo eso queda atrás y Shakira volverá a los escenarios de la capital española más pronto que tarde.

Leticia Requejo: "Empezará una gira de conciertos que se centrará únicamente en la capital"

Leticia Requejo da más información sobre la llegada de la cantante a España: “Viene a Madrid, donde no actúa desde el año 2019. Podemos confirmar que Shakira, en el último trimestre de este año, más concretamente en el mes de septiembre, viene a Madrid, donde empezará una gira de conciertos que se centrará únicamente en la capital, hará una residencia en la ciudad”.

Además, aclara que Shakira todavía no tiene casa para su estadía en Madrid: “Se va a quedar todo ese mes en Madrid, pero ahora mismo no tiene la casa. No ha puesto ninguna condición a la hora de buscar una residencia para el mes de septiembre”.